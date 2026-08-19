"SRDAČNO BIH IH DOČEKAO"
Redatelj otkazane predstave u Osijeku: "Pobjednici se plaše Karleuše, Sergeja i Bajage"
Redatelj Patrik Lazić reagirao je na otkazivanje gostovanja predstave "Ljudi odozgo" u Osijeku, ocijenivši da zabrane i otkazivanja nisu pravi odgovor na kontroverzne stavove umjetnika i javnih osoba
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Predstava "Ljudi odozgo" trebala je biti izvedena u Kulturnom centru Osijek, no gostovanje je u međuvremenu otkazano. Lazić smatra da je odluka povezana s činjenicom da u predstavi igra glumac Sergej Trifunović, čije su ranije izjave o Hrvatskoj izazvale brojne reakcije.
Lazić je na Instagramu napisao kako je gostovanje otkazano manje od 24 sata nakon što je, kako navodi, stanoviti M. M. pozvao braniteljske udruge i građane da Trifunoviću uskrate gostoprimstvo, javlja Nova.rs.
"O Sergejevim ranijim izjavama možemo misliti ovako ili onako, ali otkazivati gostoprimstvo svakome tko na bilo koji način dovodi u pitanje ili se kritički odnosi prema nekom dijelu hrvatskog identiteta primitivna je i djetinjasta reakcija", poručio je Lazić.
Spomenuo i Karleušu i Bajagu
U objavi se osvrnuo i na nedavno otkazivanje koncerta srpske pjevačice Jelene Karleuše u Vodicama. Umjesto otkazivanja nastupa, smatra da bi bolji odgovor bio otvoriti javnu raspravu o kontroverznim izjavama i stavovima.
"Da sam na njihovom mjestu, ja bih srdačno dočekao i Karleušu i Sergeja. Pokazao bih im sve ljepote Vodica i Osijeka, odveo ih na najbolju morsku i riječnu ribu", napisao je.
Predložio je i da nakon toga gostuju kod Aleksandra Stankovića u emisiji "Nedjeljom u dva", gdje bi se argumentirano razgovaralo o spornim temama.
"Tada bismo bili pobjednici, a ovako se pobjednici plaše Karleuše, Sergeja i Bajage", zaključio je Lazić.
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