Počinje prvo suđenje za "Krvavu nedjelju" u Belfastu - 53 godine poslije

Unatoč svim svjedočanstvima koja su proturječila ovoj verziji, tek je 2010. godine službeno priznata nevinost žrtava. Neke su ustrijeljene u leđa, a neke su čak prije toga ležale na tlu, mašući bijelim rupčićem. Bivši padobranac nadimka "vojnik F", kojemu počinje suđenje u ponedjeljak, optužen je za ubojstva Jamesa Wraya i Williama McKinneyja te za pet pokušaja ubojstva tijekom suzbijanja ovog skupa. Na prvom ročištu na sudu u Belfastu izjasnio se da nije kriv.