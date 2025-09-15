NATO će zatvoriti nebo iznad zapadne Ukrajine?

Varšava je nakon napada formalno zatražila konzultacije prema Članku 4. NATO ugovora, koji članicama omogućuje raspravu kada smatraju da im je sigurnost ugrožena. Taj korak ipak ne doseže razinu Članka 5., koji napad na jednu članicu tretira kao napad na sve. NATO je 12. rujna najavio novu operaciju odvraćanja pod nazivom "Istočni stražar", no Sikorski je pojasnio zašto Rusija nije pretrpjela odmazdu: "jer je bila samo manja materijalna šteta i nitko nije poginuo."