Grčka u plamenu: Sudarila se dva vatrogasna helikoptera tijekom gašenja požara, dvoje poginulih

Snimka objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece prikazuje, čini se, dva helikoptera koji se međusobno približavaju, a potom su se na maloj visini ispriječili jedan drugome na ruti letenja prije nego što je glavni rotor donjeg helikoptera udario u donju stranu helikoptera koji je letio iznad te se srušio u plamenu. Drugi helikopter nakon toga je ispustio količinu vode koju je prevozio te je odletio.