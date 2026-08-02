vatrena stihija
Grčka u plamenu: Sudarila se dva vatrogasna helikoptera tijekom gašenja požara, dvoje poginulih
Dva vatrogasna helikoptera sudarila su se u Grčkoj dok su u nedjelju njihove posade pomagale da se pod kontrolu stavi golemi požar koji je sjeverozapadno od Atene uništio više od stotinu domova, a još jedan novi požar na evakuaciju je prisilio stanovništvo i turiste otoka Kefalonije.
Dva su se helikoptera sudarila za vrijeme operacije gašenja požara u području Psathe u Atici zapadno od Atene, priopćila je grčka vatrogasna služba.
Snimka objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece prikazuje, čini se, dva helikoptera koji se međusobno približavaju, a potom su se na maloj visini ispriječili jedan drugome na ruti letenja prije nego što je glavni rotor donjeg helikoptera udario u donju stranu helikoptera koji je letio iznad te se srušio u plamenu. Drugi helikopter nakon toga je ispustio količinu vode koju je prevozio te je odletio.
Prema izvorima dvočlana posada jednog helikoptera je pronađena. Oba člana posade su živa, no kopilot je ozlijeđen.
U međuvremenu je nakon potrage locirano mjesto na koje je pao drugi helikopter s dvočlanom posadom.
Reuters prenosi da su, prema objavi Hitne pomoći EKAB njihovim vozilima s mjesta nesreće u 251. Opću bolnicu Zračnih snaga prevezene četiri osobe.
Isti izvor objavio je da su dvije osobe lakše ozlijeđene, a druge dvije su bez znakova svijesti.
U priopćenju Vatrogasne službe stoji da se sudar dogodio između dva Bellova helikoptera koje je unajmila vatrogasna služba, svaki s posadom od dvije osobe. Pali su u području Psatha nakon polijetanja s vojne piste Elefsina.
Dvoje poginulih
Grčka vatrogasna služba potvrdila je da su dvije osobe poginule u današnjoj nesreći helikoptera u Psathi, sjeverozapadno od Atene.
Oni su bili jedina posada u jednom od helikoptera koji su sudjelovali u sudaru, javlja SkyNews.
Dva člana posade drugog zrakoplova spašena su i živa, dodala je vatrogasna služba.
Lokalni mediji izvijestili su da je jedna od žrtava Grk, dok je druga strani državljanin. To nisu potvrdili dužnosnici.
Tisuće ljudi evakuirane zbog požara
Grčku posljednjih dana pogađa niz velikih šumskih požara koji haraju kopnenim dijelom zemlje i brojnim otocima.
Na Kreti je vatra zahvatila tisuće hektara zemljišta, zbog čega je privremeno evakuirano oko 8.000 ljudi. U središnjoj Grčkoj u petak je evakuirano još oko 500 osoba, uglavnom turista.
Požari su izbili i na otocima Parosu, Androsu i Kalymnosu, dok vatrogasci na više lokacija pokušavaju staviti vatru pod kontrolu.
Premijer: Pred nama su iznimno teški dani
Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da se zemlja suočava s ekstremnim vremenskim uvjetima te da će idući dani biti izuzetno zahtjevni.
Istaknuo je kako udari vjetra dosežu brzinu od 100 kilometara na sat, zbog čega protupožarni zrakoplovi i helikopteri često ne mogu sigurno djelovati.
"Postoje trenuci kada priroda i intenzitet vremenskih pojava nadilaze svako ljudsko planiranje i operativne mogućnosti", poručio je Mitsotakis.
Premijer je ujedno odao počast trojici vatrogasaca koji su poginuli tijekom gašenja požara ranije ovoga tjedna te zahvalio vatrogascima, volonterima i pripadnicima vojske koji i dalje sudjeluju u borbi s vatrenom stihijom, piše BBC.
Grčka je jedna od nekoliko europskih zemalja koje ovog ljeta pogađaju razorni požari, potaknuti dugotrajnim toplinskim valovima i iznimno suhim vremenskim uvjetima.
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