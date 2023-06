Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Jessite T. je policajka zaposlena u berlinskom zatvoru i kažnjena je s 9.600 eura zbog seksualnog odnosa sa zatvorenikom, što je strogo zabranjeno.

Pokušala se žaliti na optužbe, pokrenute u veljači ove godine, no to nije uvaženo te će se proces nastaviti 19. lipnja Nije pomoglo što se branila navodnim ucjenama od strane Haralda E. (55), koji je iza rešetaka zbog seksualnih prijestupa, piše Fenix Magazin.

U zatvoru je proveo 30 godina, a posljednje 22 je neprekidno u njemu. I to zbog silovanja za koje je osuđen 2000. godine. Tad se silom ubacio 20-godišnjakinji u automobil pa je satima silovao u šumi.

Zvijezda “Ludih 70-ih” osuđena zbog silovanja, prijeti mu 30 godina zatvora Elizabeth Holmes je u zatvoru

Kako je ustvrdila, zatvorenik se služio brojnim informacijama iz njenog privatnog života i tako je ucjenjivao pa “nije imala izbora nego napraviti što traži od nje”.

“Kad bih vidjela Haralda, pretvarala sam se da mi nešto znači. To je bila samo predstava da ga spriječim da razotkrije moje intimne stvari. Nekoliko tjedana nakon seksa jasno sam mu dala do znanja da je to kraj odnosa”, rekla je policajka.

Nije poznato kako je Harald doznao informacije iz njezinog života za koje se bojala da ih ne otkrije drugima. Ali, za njihovu “zabranjenu ljubav” ipak se pročulo, na njenu žalost.

Optužena je zbog kaznenog djela “izvođenja spolnih radnji nad osobom koja je službenom naredbom zatvorena ili zadržana u pritvoru, a koja joj je povjerena za nadzor”, navodi sud.

