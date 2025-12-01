Policija pretražuje izgorjele nebodere u Hong Kongu, dosad 146 poginulih

Najsmrtonosniji požar u Hong Kongu od 1948. godine, kada je 176 ljudi poginulo u požaru u skladištu, šokirao je grad, gdje bi se ovog vikenda trebali održati parlamentarni izbori. Vlasti su uhitile 11 osoba u sklopu istrage o mogućoj korupciji i korištenju nesigurnih materijala tijekom obnove. Zgrada je u to vrijeme bila omotana zelenom mrežom i bambusovim skelama te prekrivena pjenastom izolacijom. Protupožarni alarmi u kompleksu također nisu ispravno radili, priopćile su vlasti. Stanovnicima četvrti Wang Fuk prošle su godine vlasti rekle da se suočavaju s "relativno niskim rizikom od požara" nakon što su se žalili na opasnosti od požara, priopćio je gradsko ministarstvo rada.