Politico objavio godišnju listu najmoćnijih ljudi u Europi: Na prvom mjestu osoba koja nije iz Europe

4. Marine Le Pen - Marine Le Pen je spremna za jedan od svojih legendardnih povrataka. Isključena iz kandidature nakon presude iz ožujka 2025. godine za zloporabu EU sredstava - presuda koja dolazi s petogodišnjom zabranom obavljanja javnih dužnosti - francuska čelnica krajnje desnice klađenja je na to da će žalbeni sud poništiti njezinu sudbinu kada se sastane u siječnju.