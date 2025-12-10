TRADICIONALNA LISTA
Politico objavio godišnju listu najmoćnijih ljudi u Europi: Na prvom mjestu osoba koja nije iz Europe
Politico je objavio svoj godišnji popis 28 najmoćnijih ljudi u europskoj policiti, ali na toj listi nalaze se i oni koji ne žive u Europe. Ovo je prvih deset.
10. Keir Starmer - Keir Starmer je prošle godine ušao u Downing Street obećavajući obnovu kompetencije i smirenosti nakon 14 godina kaotične vladavine konzervativaca. Njegova metoda donijela je značajan uspjeh na međunarodnoj sceni - za razliku od njegovih borbi kod kuće.
9. Giorgia Meloni - Nekada jedna od najradikalnijih figura na rubovima Europske unije, Giorgia Meloni sada služi kao dokaz da čelnica krajnje desnice s neofašističkim korijenima može voditi državu osnivačicu EU-a i veliku ekonomiju, a da pritom ne sruši cijeli sustav — barem što se Bruxellesa tiče.
8. Mark Rutte - Kao glavni tajnik NATO-a, Mark Rutte ima samo jedan zadatak: zadržati Donalda Trumpa predanim obrambenom savezu.
Dugogodišnji nizozemski premijer, poznat po svom smirenom pragmatizmu i sposobnosti izgradnje koalicija, Rutte (58) preuzeo je vodstvo saveza prošle godine nakon gotovo 14 godina na čelu Nizozemske. Njegova reputacija strpljivog pregovarača učinila ga je prirodnim izborom za upravljanje NATO-om u njegovom najkrhkijem trenutku u desetljećima
7. Ursula von der Leyen - Bilo da se radi o postizanju dogovora o cjepivima, uvođenju sankcija Rusiji ili upravljanju odnosima Europe s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Ursula von der Leyen ima način da stvari preuzme u svoje ruke — i proširi ovlasti svojeg ureda daleko izvan njegovih tradicionalnih okvira.
6. Nigel Farage - Nigel Farage nikada nije trebao autoritet funkcije da bi oblikovao politički razgovor u Britaniji. Gotovo desetljeće nakon što je pomogao u vođenju Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, britanski disruptor na čelu je opet u središtu nacionalne politike, širom viđen kao glavni protivnik premijera Keira Starmera.
5. Vladimir Putin - Vladimir Putin oblikuje Europu s njezinih rubova, čineći to korak po korak, jednim činom agresije u isto vrijeme. Gotovo četiri godine nakon početka njegove sveobuhvatne invazije na Ukrajinu, 73-godišnji ruski predsjednik proširio je bojište - testirajući NATO-ovu obranu hibridnim napadima, upadima dronova i staromodnim borbenim zrakoplovima.
4. Marine Le Pen - Marine Le Pen je spremna za jedan od svojih legendardnih povrataka. Isključena iz kandidature nakon presude iz ožujka 2025. godine za zloporabu EU sredstava - presuda koja dolazi s petogodišnjom zabranom obavljanja javnih dužnosti - francuska čelnica krajnje desnice klađenja je na to da će žalbeni sud poništiti njezinu sudbinu kada se sastane u siječnju.
3. Friedrich Merz - Friedrich Merz je čovjek koji ruši postratne tabue Njemačke. Polovicu stoljeća sadašnji njemački kancelar personificirao je konzervativnu ortodoksiju svoje zemlje: kršćanski demokrat posvećen uravnoteženim proračunima i spreman vjerovati Washingtonu u održavanju mira. Sada, s ratom na kontinentu i njemačkim gospodarstvom u stagnaciji, Merz je preradio scenarij: veliki troškovi, brzo naoružavanje i izjava da Berlin i ostatak Europe moraju biti spremni stajati na vlastitim nogama.
2. Mette Frederiksen - Frederiksen je preuzela dužnost 2019. kao najmlađa premijerka u povijesti Danske, vodeći manjinsku vladu kroz pandemiju, energetsku krizu i sada promjenjivi sigurnosni pejzaž Europe. Nekad viđena kao ljevičarska idealistica, postala je jedna od najpragmatičnijih političkih akterica na kontinentu.
1. Donald Trump - Nitko ove godine nije imao veći utjecaj u Europi ili na Europu od američkog predsjednika. Trumpova sjena toliko se nadvila nad europske prijestolnice da su njegove odluke ili ispadi preoblikovali sve, od obrambenih proračuna i trgovinske politike do domaće politike, piše Politico.
