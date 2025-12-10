Oglas

odnosi Hrvatske i Njemačke

Miro Kovač: Njemačka pokušava vratiti svoj položaj prve sile Europske unije

N1 Info
10. pro. 2025. 09:32

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao odnose između Hrvatske i Njemačke.

"Odnosi su tradicionalno vrlo intenzivni. Jednostavno smo gospodarski, turistički, kulturno i ljudski jako povezani. Kad govorimo o ekonomiji, Njemačka nam je uz Italiju prvi partner", rekao je Kovač.

Odgovorio je i na pitanje je li Njemačka izgubila vodeći položaj unutar zemalja Europske unije.

"Njemačka s Merzom u ovom trenutku pokušava vratiti svoj položaj kao prve sile Europske unije, ali situacija u Njemačkoj je toliko složena da Merzu nije jednostavno provoditi reforme", rekao je Kovač.

Komentirao je i što povezuje Hrvatsku i Njemačku kad je riječ o obrani.

"Njemačka je visoko razvijena država. Ona je važan i prvi partner ne samo nama nego i mnogim državama u Europi. Ono što je Trump na neki način u svijetu, to je Merz, iako ne u tolikoj mjeri, u Europi. Prestiž je za svaku državu članicu EU-a pa i za one koji nisu dio EU-a da dobiju termin kod kancelara Njemačke", rekao je Kovač.

Dodao je i da je Njemačka u ovom trenutku jako angažirana oko novog sustava obrane i naoružanja.

Miro Kovač

