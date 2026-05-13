Poljska aktivirala protuzračnu obranu, Slovačka privremeno zatvorila granicu: "Pratimo situaciju"

Poljska je oko 13 sati aktivirala svoju protuzračnu obranu nakon što je zabilježen opsežan ruski napad dronovima na Ukrajinu. U zraku su poljski borbeni zrakoplovi i helikopteri, a u pripravnosti su i kopneni sustavi. Takvim preventivnim aktivacijama protuzračne obrane Poljska je svjedočila i ranije. Tijekom napada Slovačka je na neko vrijeme zatvorila i granične prijelaze s Ukrajinom.

Aktivirani su borbeni zrakoplovi i helikopteri, dok su kopneni sustavi protuzračne obrane i radarskog nadzora stavljeni u stanje povećane pripravnosti.

„Ove mjere su preventivne prirode i namijenjene su osiguravanju i zaštiti zračnog prostora, posebno u područjima koja graniče s ugroženim regijama. Operativno zapovjedništvo oružanih snaga prati trenutnu situaciju“, navelo je poljsko vojno zapovjedništvo u priopćenju.

Poljska protuzračna obrana više puta na kušnji

Poljska javna televizija TVP izvijestila je kako je oko podneva Ukrajinu napalo više od dvjesto ruskih dronova. Dio ih je doletio iz Bjelorusije, a drugi dio iz smjera Crnog mora. Dronovi su letjeli prema jugu i zapadu zemlje. U gradu Hmeljnicki u središnjoj Ukrajini u napadu su, prema pisanju TVP-a, ranjene dvije osobe.

Poljska je i ranije tijekom većih ruskih zračnih napada na Ukrajinu preventivno aktivirala svoju protuzračnu obranu. U rujnu prošle godine više ruskih dronova tijekom napada na Ukrajinu ušlo je u poljski zračni prostor, gdje su ih presreli poljski i NATO-ovi zrakoplovi. Incident je ozbiljno zaoštrio situaciju.

Slovačka je u međuvremenu oko 15 sati iz sigurnosnih razloga zatvorila granične prijelaze s Ukrajinom na približno dva sata, priopćile su vlasti. Pojedinosti u početku nisu bile poznate, no prema pisanju stranih novinskih agencija odluka je također povezana s ruskim napadima na zapadnu ukrajinsku regiju Zakarpatsku oblast uz granicu.

Prema pisanju slovačkog lista Sme, dronovi su između ostalog pogodili područje oko grada Užgoroda, koji se nalazi praktički na samoj granici između dviju država.