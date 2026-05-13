Rusija zasula granice Ukrajine s Europskom unijom s 800 dronova

Gleb Garanich/REUTERS

Rusija je u srijedu lansirala najmanje 800 dronova na Ukrajinu u jednom od dosad najduljih i najžešćih napada, ubivši šestero i ranivši više desetaka ljudi, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski.

Podijeli

Oglas

"Od ponoći je lansirano najmanje 800 ruskih dronova, napad traje, a u zračni prostor naše zemlje ulaze dodatni dronovi", napisao je Zelenskij na platformi X.

Dodao je da je Rusija ciljala zapadne regije Ukrajinenajbliže granicama sa zemljama NATO-a.

Mađarska "oštro osuđuje" ruske napade dronovima na etničke mađarske regije u zapadnoj Ukrajini, izjavila je u srijedu na Facebooku mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban.

Pogođena tri industrijska postrojenja

Rekla je da će se tema napada naći na dnevnom redu inauguracijske sjednice vlade premijera Petera Magyara kasnije u srijedu.

Slovačka financijska uprava priopćila je da su od srijede poslijepodne do daljnjeg zatvoreni granični prijelazi s Ukrajinom iz sigurnosnih razloga.

Istovremeno, dužnosnici u Rusiji rekli su da su ukrajinski dronovi u noći na srijedu pogodili tri industrijska postrojenja. Nema prijavljenih žrtava.

Najnoviji napadi uslijedili su nakon što je u ponedjeljak navečer isteklo trodnevno primirje postignuto uz posredovanje SAD-a.