Poljska upozorila Putina da ne leti iznad njenog teritorija

Poljska je upozorila ruskog predsjednika Vladimira Putina da ne putuje kroz njezin zračni prostor na putu prema samitu u Mađarskoj s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, istaknuvši da bi u suprotnom mogla biti prisiljena izvršiti međunarodni uhidbeni nalog koji je protiv njega izdan.

Trump je prošlog tjedna izjavio da planira sastanak s Putinom u Budimpešti, u sklopu svojih napora da posreduje u okončanju rata u Ukrajini.

Međunarodni kazneni sud (ICC) sa sjedištem u Haagu izdao je 2023. nalog za uhićenje Putina, optužujući ga za ratni zločin nezakonite deportacije stotina djece iz Ukrajine. Rusija ne priznaje nadležnost suda i odbacuje optužbe.

"Ne mogu jamčiti da neovisni poljski sud neće narediti vladi da spusti takav zrakoplov i preda osumnjičenog sudu u Haagu", rekao je poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski za Radio Rodzina, prenosi Reuters.

"Morat će koristiti drugu rutu"

Nalog ICC-a obvezuje sve zemlje članice suda da uhite Putina ako se nađu na njihovom teritoriju.

"Mislim da je ruska strana toga svjesna. Stoga, ako se taj samit doista održi, i to, nadamo se, uz sudjelovanje žrtve agresije, zrakoplov će morati koristiti drugu rutu", dodao je Sikorski.

Mađarska, čiji premijer Viktor Orbán održava bliske odnose s Rusijom, poručila je da će osigurati Putinov ulazak u zemlju i povratak kući nakon samita.

Kako bi izbjegla let iznad Ukrajine, ruska bi delegacija morala proći kroz zračni prostor barem jedne zemlje Europske unije. Sve članice EU-a su u Međunarodnom kaznenom sudu, iako je Mađarska u postupku povlačenja iz njega.

Poljska, članica NATO-a, ubraja se među najvjernije saveznike Kijeva otkako je Rusija 2022. pokrenula punu invaziju na Ukrajinu.