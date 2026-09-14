dobio izvješće cia-e
Napeto na istoku Europe: "Moramo predvidjeti i biti spremni na različite scenarije"
Poljska je tijekom noći spriječila izravnu prijetnju jednom od svojih graničnih prijelaza s Ukrajinom, a premijer Donald Tusk upozorio je da bi takvi objekti mogli postati mete ruskih napada.
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"Zahvaljujući suradnji naših službi i njihovih ukrajinskih kolega, sinoć je spriječena izravna prijetnja jednom od graničnih prijelaza", rekao je Tusk na konferenciji za novinare u Bratislavi.
Njegova izjava uslijedila je nakon što su u srijedu dronovi pogodili granični prijelaz između Ukrajine i Moldavije u Odeskoj oblasti. U napadu su poginule dvije osobe, prenosi Business Standard.
Tusk je istaknuo da je Rusija već izvela provokativne napade na granične prijelaze, među ostalim u Moldaviji, te da Poljska očekuje slične poteze i u drugim državama koje graniče s Ukrajinom.
"Očekujemo slične akcije usmjerene na granične prijelaze s Ukrajinom u drugim zemljama, uključujući Poljsku", poručio je poljski premijer. Moskva se zasad nije oglasila o njegovim tvrdnjama.
Tusk već mjesecima upozorava da se države na istočnom krilu NATO-a moraju pripremiti za moguće ruske provokacije. U četvrtak je rekao i da je od CIA-e dobio "prilično precizno izvješće" o mogućim događajima u idućim mjesecima, koje se, kako tvrdi, podudara s njegovim ranijim upozorenjima.
"Moramo predvidjeti različite scenarije. Poljska i cijela Europa moraju biti spremne na različite mogućnosti, ne samo na rusko-ukrajinskom bojištu nego i duž istočnog krila Europske unije", zaključio je Tusk.
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