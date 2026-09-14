Napeto na istoku Europe: "Moramo predvidjeti i biti spremni na različite scenarije"

Tusk već mjesecima upozorava da se države na istočnom krilu NATO-a moraju pripremiti za moguće ruske provokacije. U četvrtak je rekao i da je od CIA-e dobio "prilično precizno izvješće" o mogućim događajima u idućim mjesecima, koje se, kako tvrdi, podudara s njegovim ranijim upozorenjima.