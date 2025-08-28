Poljski F-16 srušio se tijekom probe za zrakoplovni show

Lovac F-16 poljskog ratnog zrakoplovstva srušio se tijekom probe za zrakoplovni show u Radomu, u središnjoj Poljskoj, a pilot je poginuo, rekao je u četvrtak glasnogovornik poljske vlade.
Poljski mediji izvijestili su da se zrakoplov srušio na pistu oko 17,30 sati po GMT-u i oštetio je. Zračni show u Radomu, planiran za vikend, otkazan je.
Glasnogovornik vlade Adam Szlapka potvrdio je smrt pilota na društvenoj mreži X, ali nije iznio nikakve pojedinosti.
Ministar obrane je na putu do mjesta nesreće, dodao je.
