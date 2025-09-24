Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da zemlje članice NATO-a trebaju oboriti ruske zrakoplove koji krše njihov zračni prostor. Također je poručio kako vjeruje da Ukrajina, uz potporu Europske unije i NATO-a, može vratiti sav teritorij koji je Rusija osvojila od početka invazije, nakon što je ranije govorio da će se i Kijev i Moskva morati odreći dijela teritorija kako bi završili rat.