Karol Nawrocki rekao je u utorak pred UN-om da će njegova zemlja biti spremna "braniti svoj teritorij" nakon nedavnih upada ruskih dronova u zračni prostor te članice NATO-a i EU-a.
"Poljska će uvijek reagirati primjereno i spremna je braniti svoj teritorij (...) Poljski narod te zemlje srednje i istočne Europe neće se bojati ruskih dronova", uvjeravao je Nawrocki u obraćanju na Općoj skupštini UN-a u New Yorku.
"Ne dopuštamo nemilosrdne provokativne poteze Moskve protiv nas i drugih naroda, koji testiraju naše reakcije i zastrašuju naša društva", dodao je poljski nacionalistički predsjednik.
Rusija je u manje od dva tjedna narušila zračni prostor u Poljskoj, Rumunjskoj i Estoniji svojim dronovima i borbenim zrakoplovima. Moskva je to demantirala i optužila članice EU-a i NATO-a za lažne tvrdnje.
Ministri vanjskih poslova skupine G7 (Sjedinjene Države, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Velika Britanija) sastali su se u utorak na marginama Opće skupštine UN-a i u zajedničkom priopćenju osudili ruske upade na teritorije članica NATO-a kao "neprihvatljive", dodavši da Moskva "potkopava međunarodnu sigurnost".
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da zemlje članice NATO-a trebaju oboriti ruske zrakoplove koji krše njihov zračni prostor. Također je poručio kako vjeruje da Ukrajina, uz potporu Europske unije i NATO-a, može vratiti sav teritorij koji je Rusija osvojila od početka invazije, nakon što je ranije govorio da će se i Kijev i Moskva morati odreći dijela teritorija kako bi završili rat.
Rusko odugovlačenje s mirovnim procesom u Ukrajini natjeralo je Trumpa da promijeni stav prema Moskvi, objasnio je u utorak američki državni tajnik Marco Rubio.
Trump je pokazao "izvanredno strpljenje" u nadi da će postići diplomatski napredak, rekao je Rubio. To nije samo rezultiralo stagnacijom, "već smo ušli u razdoblje onoga što se čini kao eskalacija", rekao je Rubio, pošto Rusija posljednjih tjedana izvodi jedne od najžešćih napada na Ukrajinu od početka rata.
"Sada još pratimo i upade dronova i zrakoplova u susjedni zračni prostor", dodao je Rubio.
Rubio je upozorio Moskvu na moguće ekonomske sankcije i naglasio da bi Washington mogao nastaviti isporučivati oružje Kijevu. "Predsjednik je vrlo strpljiv čovjek. Vrlo je predan miru, ali njegovo strpljenje nije beskonačno", rekao je američki državni tajnik.
