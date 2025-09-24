Oglas

Vremenska prognoza

Crveni Meteoalarm: Zbog obilne oborine moguće poplave, prijeti nevrijeme

author
Tea Blažević
|
24. ruj. 2025. 07:09
23.01.2025., Zagreb - U Ukrajinskoj ulici došlo je do poplave zbog puknuca cijevi. Policija kontrolira promet. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Suho je na istoku unutrašnjosti i na južnom Jadranu. U nastavku srijede lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, uglavnom duž Jadrana i uz Jadran, zbog čega je Meteoalarm na najvišem - crvenom stupnju.

Oglas

Uslijed obilne oborine moguća je pojava bujičnih i urbanih poplava, posebno je to upozorenje hidrologa Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na moru su lokalno moguće izraženije nevere.

U noći na četvrtak i u četvrtak ujutro još mjestimice može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, no u nastavku dana uglavnom manje oborine i sunčanije.

Tijekom petka povremenih kiše i pljuskova može biti lokalno u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, no duž Jadrana će prevladavati sunčano.

Za vikend će se nastaviti nestabilno vrijeme. U subotu će oborina biti rjeđa, dok je u nedjelju izgledan novi kišni val.

Stabilizacija vremena nazire se s početkom novog tjedna, tako barem u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali.

Teme
kiša poplave vremenska prognoza vrijeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ