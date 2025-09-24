Crveni Meteoalarm: Zbog obilne oborine moguće poplave, prijeti nevrijeme

Emica Elvedji/PIXSELL

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Suho je na istoku unutrašnjosti i na južnom Jadranu. U nastavku srijede lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, uglavnom duž Jadrana i uz Jadran, zbog čega je Meteoalarm na najvišem - crvenom stupnju.

Uslijed obilne oborine moguća je pojava bujičnih i urbanih poplava, posebno je to upozorenje hidrologa Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na moru su lokalno moguće izraženije nevere.

U noći na četvrtak i u četvrtak ujutro još mjestimice može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, no u nastavku dana uglavnom manje oborine i sunčanije.

Tijekom petka povremenih kiše i pljuskova može biti lokalno u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, no duž Jadrana će prevladavati sunčano.

Za vikend će se nastaviti nestabilno vrijeme. U subotu će oborina biti rjeđa, dok je u nedjelju izgledan novi kišni val.

Stabilizacija vremena nazire se s početkom novog tjedna, tako barem u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali.