HEMATOM I DEHIDRACIJA
Ponovno hospitalizirana bivša danska kraljica Margrethe
Bivša danska kraljica Margrethe II. koja je abdicirala prije dvije godine, ponovno je hospitalizirana, priopćila je kraljevska kuća.
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Danska novinska agencija Ritzau izvijestila je da je Margrethe prevezena u bolicu zbog hematoma u području kuka i blage dehidracije.
Palača je objavila da će bivša kraljica biti zadržana na dodatnim pregledima i promatranju u Sveučilišnoj bolnici Rigshospitalet u Kopenhagenu.
Stoga će propustiti državni sprovod norveškog kralja Haralda V. u srijedu u Oslu, objavila je palača, dodajući da je kraljica dobrog raspoloženja i da se, s obzirom na okolnosti dobro osjeća.
Vitalna 86-godišnjakinja je u svibnju prevezena u bolnicu zbog angine pektoris, bolova u predijelu grudnog koša uzrokovanog poremećajem u opskrbi srca krvlju. Tada je podvrgnuta postupku proširenja krvnih žila.
Kasnije istog mjeseca primljena je na liječenje pošto je CT, nakon pada otkrio znatno krvarenje u predijelu kuka.
Margrethe se 2024. nakon 52 godine neočekivano odrekla prijestolja u korist svojega najstarijeg sina Frederika X.
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