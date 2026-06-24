Oglas

otklonjen problem

Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj

author
Hina
|
24. lip. 2026. 06:27
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
željeznica, njemačka, vlak
Ina FASSBENDER / AFP /ILUSTRACIJA

Željeznički promet diljem Njemačke ponovno je uspostavljen rano u srijedu, nakon što je otklonjen poremećaj na digitalnom željezničkom radijskom sustavu, priopćio je u izjavi Deutsche Bahn.

Oglas

"Naši IT stručnjaci radili su bez prekida kako bi riješili problem - i uspjeli su", rekao je glasnogovornik tvrtke dodajući kako se usluge sada postupno vraćaju u normalu.

Ranije je Deutsche Bahn zaustavio sve vlakove zbog prekida rada na globalnom sustavu mobilnih komunikacija za željeznice, glavnog komunikacijskog alata između strojovođa i centara za kontrolu prometa. 

Deutsche Bahn kaže da bi usluge i dalje mogle biti ograničene i da će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće. 

Deutsche Bahn nije objavio što je uzrokovalo incident. 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ