otklonjen problem
Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj
Željeznički promet diljem Njemačke ponovno je uspostavljen rano u srijedu, nakon što je otklonjen poremećaj na digitalnom željezničkom radijskom sustavu, priopćio je u izjavi Deutsche Bahn.
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"Naši IT stručnjaci radili su bez prekida kako bi riješili problem - i uspjeli su", rekao je glasnogovornik tvrtke dodajući kako se usluge sada postupno vraćaju u normalu.
Ranije je Deutsche Bahn zaustavio sve vlakove zbog prekida rada na globalnom sustavu mobilnih komunikacija za željeznice, glavnog komunikacijskog alata između strojovođa i centara za kontrolu prometa.
Deutsche Bahn kaže da bi usluge i dalje mogle biti ograničene i da će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće.
Deutsche Bahn nije objavio što je uzrokovalo incident.
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