Šef splitskih vatrogasaca: "Plače mi se kad to vidim. Napravili smo maksimalno što smo mogli"

"Nemam ja tu što puno reći. Meni je teško, meni se plače kad to vidim. Cijelu noć radiš i onda ujutro, kad sve zbrojiš, čini se da se odradio odličan posao, napravili smo maksimalno što smo mogli. Puno je tu objekata, ali onda, ovako, kad sve zbrojimo – što krpe, što konca, toliko objekata, toliko vozila, toliko kućica, toliko svega, tridesetak ozlijeđenih ljudi – to je nešto što sve nas boli", komentirao je šef splitskih vatrogasaca.