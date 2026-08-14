"OVO NEĆU ZABORAVITI"
Šef splitskih vatrogasaca: "Plače mi se kad to vidim. Napravili smo maksimalno što smo mogli"
U požaru na omiškom području ozlijeđeno je najmanje 36 osoba, izgorjelo je između 900 i 1000 hektara, a o zahtjevnosti intervencije za N1 je našoj reporterki Veseli Šegvić Kordić govorio zapovjednik JVP-a Split Ivan Kovačević.
Kovačević je požar na omiškom području opisao kao jedan od najzahtjevnijih s kojima su se vatrogasci susreli, osobito zato što je vatra prolazila kroz kuće i naselja.
"To je velikih požara, ovo po površini tisućog hektara je stvarno veliki požar, ali ono što je najgore, to je prošlo sve kroz kuće, kroz naselja i to je problem inače što se tiče požara. Žrnovnica, Split 2017., Brač, Pelješac, 1998., 2011. Bilo je toga dosta, ali ovo je baš bilo jedno od možda i najzahtjevnijih", rekao je Kovačević.
Na pitanje Vesele Šegvić Kordić kako je izgledala noć puna dima te koliko je vatrogascima bilo teško raditi na terenu okruženom velikim plamenim jezicima, Kovačević je govorio o uvjetima u kojima su intervenirali.
"Ne možete se od dima zaštititi, od dima, od topline. Znači, svi mi imamo opremu, imamo odijela, imamo kacige, imamo vizire, ali to je velika količina dima, preblizu je i ovo su malo od temperature popucale kapilare, ali to je tako, traje par dana i prođe", rekao je.
O razmjerima štete: Plače mi se
Dodao je da je više desetaka vatrogasaca zatražilo ispiranje očiju, dok je jedan vatrogasac zadobio ozljedu bubnjića.
"Bilo je više desetaka vatrogasaca koji su tražili ispiranje očiju, evo, ovakvi su, nažalost, kao i ja. Imamo jednog vatrogasca koji ima ozljedu bubnjića, ali to je na ovakav požar preko 200 ljudi", rekao je.
Kovačević je upitan i kako je bilo braniti kuće ljudi koji su tijekom požara pokušavali spasiti svoju imovinu te što mu je prolazilo kroz glavu kada je vidio razmjere štete.
"Nemam ja tu što puno reći. Meni je teško, meni se plače kad to vidim. Cijelu noć radiš i onda ujutro, kad sve zbrojiš, čini se da se odradio odličan posao, napravili smo maksimalno što smo mogli. Puno je tu objekata, ali onda, ovako, kad sve zbrojimo – što krpe, što konca, toliko objekata, toliko vozila, toliko kućica, toliko svega, tridesetak ozlijeđenih ljudi – to je nešto što sve nas boli", komentirao je šef splitskih vatrogasaca.
'Iako su ulice uske, nismo došli u situaciju da ne možemo proći na požarište'
Iako situacija tijekom noći nije bila dobra, u petak je stanje bilo mirnije. Na pitanje kako komentira činjenicu da je požar stigao i do samog Omiša, Kovačević je istaknuo posebnu težinu obrane prigradskih naselja.
"Došao je do Omiša, ali ova naselja su prigradska, teško, teško braniti, jer to su kuće, svatko ima komad zemlje neki, pa je nešto napravio, pa je uzak put."
Posebno je zahvalio policiji, Crvenom križu i Lučkoj kapetaniji na pomoći tijekom evakuacije stanovništva.
"Još jedanput zahvala policiji, odradili su strašan posao. Sve što nam je trebalo evakuirati u vrlo kratkom vremenu, zbrinuli su ljude. Crveni križ isto tako pripremio, imali su ljudi gdje otići, Lučka kapetanija s brodovima, znači, svi su se stavili na raspolaganje i onda nismo imali tu problema", rekao je.
Na požarištu je bilo više od 60 vatrogasnih vozila, a Kovačević ističe da, unatoč uskim ulicama, tijekom intervencije nije bilo situacije u kojoj neko vozilo ne bi moglo doći do požarišta ili ostalo bez vode.
"Stvarno na ovom požaru, s obzirom koliko je velik i koliko je bilo ljudi, preko 60 vozila, nismo došli u situaciju da ne možemo negdje proći na požarište, iako su ulice uske. Ali građani su svoja vozila većinom na vrijeme izvukli, isto tako ljudi su imali komunikaciju do kuća, do svega.
"Nekako zvuči nestvarno da na ovolikom požaru, s tolikim intenzitetom rada, nijednom vozilu nije nedostajalo vode. Nije bilo ono kako je trebalo, pa je malo kasnila cisterna, pa je nešto, nego stvarno su imali komunikaciju", kazao je.
Kovačević je istaknuo i da su građani uglavnom poslušali upute nadležnih službi.
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