Plenković objasnio zašto se nije aktivirao SRUUK i najavio pomoć Vlade: "Požar je bio toliko brz..."

"Što se tiče SRUUK-a, on je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noći. Da je bio dan, i kanaderi bi djelovali", kazao je Plenković, dodajući da su protupožarni zrakoplovi oko 5 sati ujutro poletjeli iz Zemunika i uključili se u gašenje.