VATRENA KATASTROFA
Tucaković opisao kako se požar širio prema Omišu: "Dodatno su razbuktavali vatru. Nisu slušali..."
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković požar koji je zahvatio omiško područje opisao je kao jedan od najtežih s kojima se susreo tijekom karijere, istaknuvši da je vatra nošena olujnim vjetrom u kratkom vremenu zahvatila veliko područje.
Prema prvim procjenama, opožareno je između 900 i 1000 hektara, a vatra se od Lokve Rogoznice proširila prema Mimicama i Omišu. Vatrogasci su tijekom požara branili kuće jednu po jednu, dok se požarište brzo širilo.
Na pitanje može li se ovaj požar usporediti s velikim splitskim požarom, Tucaković je odgovorio slikovito: "Moglo bi se reći da je dobio stariju sestru i majku još jedne majke."
'Nova žarišta su se pojavljivala velikom brzinom zbog snažnog vjetra'
Objasnio je da su snažni udari vjetra nosili pepeo, dim i žar daleko ispred glavne vatrene fronte, zbog čega su se nova žarišta pojavljivala velikom brzinom.
"Nažalost, velik broj kuća je oštećen ili izgorio. Izgorio je i velik broj vozila, na cesti i uz cestu, a stradali su i ugostiteljski objekti i maslinici. Nešto ovakvo, ovakvu vatrenu oluju, ja u svojoj karijeri nisam doživio", rekao je.
Prema njegovim riječima, brzo širenje požara posljedica je kombinacije olujnog vjetra, izrazito suhe vegetacije i dugotrajnog toplinskog vala.
"Radi se o brzom širenju vatre uslijed uvjeta koji su bili iznimno povoljni za nastanak i širenje požara: vjetra, isušene vegetacije i dugotrajnog toplinskog vala", kazao je Tucaković.
Dodao je da takvi vremenski uvjeti ne traju samo nekoliko dana, već već oko mjesec i pol, bez značajnijih oborina.
"Na mediteranskom području imamo i eterična ulja u isušenoj vegetaciji. Uz olujni vjetar koji je noćas puhao, požar se vrlo, vrlo brzo proširio", rekao je.
Evakuirano više od tisuću ljudi: Netko je sigurno ostao braniti kuću
Tijekom noći evakuirano je i zbrinuto više od tisuću ljudi. U akciji su, uz vatrogasce, sudjelovali policija, Civilna zaštita i Crveni križ.
U Omišu je organiziran prihvatni centar s medicinskim timom, dok je dio evakuiranih stanovnika i turista autobusima prevezen u Split.
"Vrlo koordinirano je sve skupa izvedeno", ocijenio je Tucaković.
Najvažnije je, dodao je, da zasad nema potvrđenih informacija o smrtno stradalim osobama, iako je veći broj ljudi ozlijeđen.
Tucaković je upozorio da se ne može isključiti mogućnost da je netko ostao na požarištu pokušavajući obraniti svoju kuću.
"Sigurno da postoji mogućnost. To treba provjeriti. Mi ćemo tijekom cijeloga dana dogašivati cjelokupno požarište i obilaziti sve kuće", rekao je Tucaković novinarima.
Ozlijeđeni i vatrogasci
Među ozlijeđenima su i vatrogasci. Tucaković je rekao da je uglavnom riječ o posljedicama udisanja dima, lakšim opeklinama i ozljedama skočnih zglobova.
"Najbitnije je da nije bilo teže ozlijeđenih. Zbrinula ih je hitna medicinska služba, ali svi bi se opet vratili na požarište. I tako vam je to hrvatsko vatrogasno srce: "Idem pomagati, idem raditi, idem se boriti do zadnjeg trenutka"", rekao je.
'Vozilima su dodatno razbuktavali vatru, ljudi nisu slušali...'
Tucaković je upozorio i na opasno ponašanje pojedinih vozača koji su, unatoč upozorenjima nadležnih službi, pokušavali prolaziti kroz požarište.
"Čak su neka vozila sinoć, pokušavajući se probiti kroz vatrenu stihiju, gorjela. Vozila su se i gorjela te dodatno razbuktavala vatru. Ljudi nisu slušali upute nadležnih službi, išli su na svoju ruku. To nije dobro", rekao je.
Građane je ponovno pozvao da u ovakvim situacijama slijede upute policije, vatrogasaca i drugih nadležnih službi.
"Trebа slušati upute i, kada se naredi evakuacija, izaći", poručio je.
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