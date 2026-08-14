Plenković: Deset osoba nalazi se na intenzivnoj, sad je najvažnije da se oporave

Ivana Ivanovic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković poručio je u petak da Vlada i sve nadležne službe koordiniraju aktivnosti kako bi zaštitili ljude i sanirali posljedice velikog požara u Omišu, naveo je da je trenutno hospitalizirano 14 osoba u KBC-u Split, od kojih je deset na jedinici intenzivnog liječenja.

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"Svima koji su ozlijeđeni u sinoćnjem požaru pruža se potrebna zdravstvena skrb. Trenutno je hospitalizirano 14 osoba u KBC-u Split, od kojih se u ovom trenutku deset nalazi na jedinici intenzivnog liječenja.

Nadamo se da će se oporaviti, što je sada najvažnije", objavio je Plenković na društvenim mrežama.

Plenković je izvijestio da su angažirani i dodatni zdravstveni djelatnici s razine Zavoda za hitnu medicinu i KBC-a Split, dok Ministarstvo zdravstva uspostavlja koordinaciju sa zagrebačkim bolnicama radi mogućeg preuzimanja pacijenata.

Zahvalio je vatrogascima i svima koji su proteklu noć u teškim okolnostima gasili požar i spašavali ljudske živote i imovinu.

Vlada i sve nadležne službe su u koordinaciji kako bismo zaštitili ljude i sanirali posljedice velikog požara u Omišu. U 10.00 sati održat ćemo sastanak stožera, zajedno s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Tucakovićem, županom Bobanom, gradonačelnikom Močićem, predstavnicima… pic.twitter.com/rzTp5uvCyN — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) August 14, 2026

Plenković će danas u 10 sati u omiškom hotelu Plaža održati sastanak s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem, splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom i gradonačelnikom Omiša Zvonkom Močićem, kao i s predstavnicima vatrogasne zajednice, civilne zaštite, policije i KBC-a Split.

Uz premijera, sastanku će nazočiti ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, unutarnjih poslova Davor Božinović, zdravstva Irena Hrstić te turizma i sporta Tonči Glavina.

U požaru koji je noćas zahvatio omiško područje ozlijeđeno je 19 ljudi, izgorjelo je između 900 i 1000 hektara površine, evakuirano je tisuću ljudi, a štetu tek treba procjenjivati, no situacija je mirnija, izvijestio je jutros glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.