Sinjski zagrljaj za ranjeni Omiš. Bulj: "Uz vas smo, osjećamo vašu bol i pomoći ćemo vam"

Ovih 20.000 eura skroman je doprinos u odnosu na razmjere stradanja, ali u njemu je iskrena ljubav, solidarnost i prijateljstvo svih Sinjanki i Sinjana. To je zagrljaj Sinja ranjenom Omišu i poruka svakom njegovu stanovniku: uz vas smo, osjećamo vašu bol i pomoći ćemo vam da ponovno podignete svoje domove i vratite život u svoj grad.