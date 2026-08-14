"srce se slama"
Sinjski zagrljaj za ranjeni Omiš. Bulj: "Uz vas smo, osjećamo vašu bol i pomoći ćemo vam"
Sinjski gradonačelnik Miro Bulj uputio je stanovnicima Omiša podršku i najavio da će Sinj prijateljskom Omišu izdvojiti 20 tisuća eura pomoć nakon katastrofalnog požara.
Oglas
"Kao gradonačelnik prijateljskoga dalmatinskog grada Sinja donio sam odluku da Grad Sinj izdvoji 20.000 eura pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara koji je pogodio taj grad i njegove ljude.
Srce se slama dok gledamo Omiš obavijen dimom i vatrom, ljude kako napuštaju svoje domove, roditelje koji spašavaju djecu, obitelji koje strepe nad svime što su generacije prije njih mukotrpno stvarale. U samo nekoliko trenutaka vatra je odnosila kuće, automobile, maslinike, uspomene i godine ljudskog rada.
Ali ono najvrjednije vatra nije uspjela odnijeti, hrabrost i snagu Omišana da brane svoje kuće i obiteljska ognjišta.
Dragi Omišani, vaša bol danas je i naša bol. Kada strada jedan dalmatinski grad, pati cijela Dalmacija, kad je ugrožen jedan naš čovjek, svi smo pozvani stati uz njega.
Sinj i Omiš nisu samo susjedni gradovi. Povezuje nas ista ljubav prema našem kamenu, Cetini, moru, vjeri, tradiciji i domovini. Povezuje nas ponos ljudi koji su kroz povijest znali braniti svoje i uvijek pružiti ruku čovjeku u nevolji.
Ovih 20.000 eura skroman je doprinos u odnosu na razmjere stradanja, ali u njemu je iskrena ljubav, solidarnost i prijateljstvo svih Sinjanki i Sinjana. To je zagrljaj Sinja ranjenom Omišu i poruka svakom njegovu stanovniku: uz vas smo, osjećamo vašu bol i pomoći ćemo vam da ponovno podignete svoje domove i vratite život u svoj grad.
Gradonačelniku Omiša Zvonku Močiću i predsjedniku Gradskog vijeća Karlu Lukasoviću poručujem da im Grad Sinj stoji na raspolaganju za svaku pomoć koju možemo pružiti.
Svim ozlijeđenima od srca želim brz i potpun oporavak, a obiteljima koje su izgubile svoje domove ili pretrpjele štetu poručujem da izdrže i da nisu same.
Vjerujem i očekujem da će oni koji imaju znatno veće mogućnosti, prije svega Splitsko-dalmatinska županija i država, pomoći mnogo većim iznosima. Sada nije vrijeme za prazne riječi, nego za konkretnu pomoć svakom čovjeku kojemu je vatra ugrozila dom i budućnost.
Našim vatrogascima, pripadnicima žurnih službi i svim ljudima koji su pomagali u najtežim trenucima izražavam posebnu zahvalnost. Stali su između vatrene stihije i ljudskih života, braneći svaki dom i svakog čovjeka kojega su mogli spasiti. Njihova hrabrost, snaga i požrtvovnost bude ponos i vraćaju vjeru u čovjeka.
Uoči blagdana Velike Gospe molim zagovor naše Čudotvorne Gospe Sinjske da zaštiti Omiš, sve Omišanke i Omišane, njihove obitelji i naše vatrogasce.
Neka ranjenima podari ozdravljenje, prestrašenima mir, a onima koji su izgubili svoje domove snagu i nadu za novi početak.
Dragi Omišani, čuvajte svoj grad i jedni druge. Vaše ulice ponovno će biti pune života, vaši će se domovi obnoviti, a vaš ponos i ljubav prema Omišu bit će jači od svake vatre.
Sinj je uz vas, Hrvatska je uz vas", napisao je Bulj.
Razvoj situacije pratimo OVDJE.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas