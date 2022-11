VIDEO Dramatične snimke iz Australije, ljude spašavali s krovova kuća

Stotine stanovnika na poplavama pogođenom jugoistoku Australije spašeno je helikopterima i čamcima nakon što je razina vode u utorak naglo porasla te su cijeli gradovi odsječeni od ostatka zemlje, a kuće, autoceste, mostovi i farme poplavljeni.

Timovi za izvanredna stanja su u Novom Južnom Walesu helikopterima su spašavali ljudi s krovova kuća, a u protekla 24 sata izvedene je preko 200 spasilačkih operacija od poplava.

Neki su ljudi spas od poplava pronašli i u krošnjama drveća, navodi vatrogasna služba Novog Južnog Walesa. Prema službenim informacijama, helikopterima je do sada spašeno 67 ljudi.

RAGING WATERS: Authorities in Australia issued a major flood alert after a dam began to spill huge amounts of water following a period of heavy rains. https://t.co/3hQxPL3CmK pic.twitter.com/ChpTMctpJi