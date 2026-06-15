nova tura
Volite mačke? Evo kako možete upoznati Rim, ali i njegova najpoznatija mačja okupljališta
Posjetit ćete znamenitosti poput Koloseja i Cestijeve piramide, a usput ćete prolaziti pokraj brojnih mačjih kolonija.
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Neki su gradovi poznati po velikoj populaciji mačaka, među njima Istanbul, Kotor i Rim.
Ako planirate posjetiti upravo Rim, možda biste se trebali prijaviti na novu turu koja vas vodi do nekih od najpoznatijih gradskih znamenitosti koje su ujedno omiljena okupljališta mačaka, piše euronews.
Turu je pokrenuo ArcheoRunning, koji od 2016. organizira vođene ture trčanja kroz Vječni grad. Nova ruta „Mačke Rima“ vodi sudionike do antičkih ruševina među kojima danas žive kolonije mačaka.
Turu vodi povjesničarka umjetnosti i osnivačica ArcheoRunninga Isabella Calidonna. Ruta je duga šest kilometara, a počinje vrlo rano, između 6 i 7 sati ujutro, prije nego što se grad probudi.
Kamo vas vodi trkačka tura „Mačke Rima“?
Tura započinje na arheološkom nalazištu Hrama Izide i Serapisa u četvrti Campo Marzio, što je prikladna polazna točka s obzirom na to da su u starom Egiptu mačke smatrane svetim bićima.
Nakon toga sudionici odlaze do svetog područja Largo Argentina, poznatog po koloniji mačaka, zatim se uspinju na Kapitol kako bi uživali u pogledu na grad prije nego što nastave prema Koloseju.
Trkači turu završavaju kod Cestijeve piramide, gdje ih čeka još veći broj mačaka.
Govoreći o turi, Calidonna je rekla:
„Ova je tura namijenjena onima koji vole lutati bez plana, primjećivati detalje i trčati dovoljno polako da zaista vide ono što ih okružuje.“
Cijene počinju od 50 eura po osobi, pod uvjetom da se turi pridruži pet osoba.
Zvuči kao savršen način za početak dana ispunjenog razgledavanjem Rima
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