Iranci u Los Angelesu podijeljeni: Navijati za režim ili zviždati reprezentaciji?

"Protiv Trumpa sam koliko god mogu biti, ali kada je u petak igrala reprezentacija SAD-a, imala sam američki dres, kapu i zastavu oko sebe", rekla je za Al Jazeeru. "Ne znam političke stavove igrača američke reprezentacije i u ovom trenutku me to ni ne zanima. To je zasebna tema. Ono što mi je važno jest da predstavljaju SAD", poručila je.