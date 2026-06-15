Tehrangeles u dilemi
Iranci u Los Angelesu podijeljeni: Navijati za režim ili zviždati reprezentaciji?
Dok se Iran priprema za prvu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Novog Zelanda, iranska zajednica u Los Angelesu suočava se s podjelama – dio navijača želi podržati reprezentaciju, dok drugi planiraju prosvjede protiv momčadi koju vide kao simbol vlasti u Teheranu.
Od slastičarnica sa sladoledima s okusom šafrana, preko trgovina s kebabom, do knjižara na farsiju – u četvrti Westwood u Los Angelesu nije potrebno dugo tražiti tragove velike iranske zajednice. Uzduž cijelog područja mogu se vidjeti i zastave Irana prije Islamske revolucije 1979. godine, s motivom lava i sunca, kao i povremeni portreti oporbenog čelnika Reze Pahlavija. Time postaje jasno i koliko je dio zajednice kritičan prema iranskoj vlasti.
No, dok se iranska reprezentacija priprema za svoj prvi nastup na Svjetskom prvenstvu u Los Angelesu, vlasnik biznisa Roozbeh Farahanipour smatra da stavovi iranskih Amerikanaca prema reprezentaciji nisu toliko jednostavni kako se možda čini. Za Al Jazeeru je priznao da je zajednica podijeljena.
Dio oporbenih aktivista smatra da je reprezentacija produžena ruka vlasti u Teheranu te planira prosvjede ispred stadiona u Los Angelesu. Već je održano nekoliko demonstracija protiv sudjelovanja Irana na turniru.
No, mnogi drugi Iranci u SAD-u samo žele gledati utakmicu i politiku ostaviti po strani.
Reprezentacija ili simbol režima?
Protivljenje iranskoj vlasti duboko je ukorijenjeno u Westwoodu, četvrti koju mnogi nazivaju "Tehrangeles" zbog velike iranske zajednice. Područje je poznato kao uporište pristaša Reze Pahlavija, sina posljednjeg iranskog šaha kojeg je s vlasti svrgnula revolucija 1979. godine.
Ipak, unatoč snažnom proturežimskom raspoloženju, Farahanipour kaže da među ljudima nema potpunog jedinstva oko pitanja treba li zviždati iranskoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu ili čak podržavati rat SAD-a i Izraela protiv njihove domovine.
Sam Farahanipour, dugogodišnji aktivist protiv iranske vlasti, protivi se ratu, ali neće navijati za reprezentaciju. "Kad ova momčad izađe na bilo koji međunarodni teren, za mene predstavlja režim. Taj sustav će ubiti mnoge članove moje obitelji i prijatelja, rekao je.
"Možeš biti protiv vlasti i navijati za reprezentaciju"
Sudi Farokhnia, iranska Amerikanka koja organizira događanja u zajednici Los Angelesa, ima drukčiji pogled. Povukla je paralelu između podrške iranskoj reprezentaciji i podrške američkoj momčadi unatoč protivljenju politici predsjednika Donalda Trumpa.
"Protiv Trumpa sam koliko god mogu biti, ali kada je u petak igrala reprezentacija SAD-a, imala sam američki dres, kapu i zastavu oko sebe", rekla je za Al Jazeeru. "Ne znam političke stavove igrača američke reprezentacije i u ovom trenutku me to ni ne zanima. To je zasebna tema. Ono što mi je važno jest da predstavljaju SAD", poručila je.
Kad je riječ o sudjelovanju Irana na Svjetskom prvenstvu, administracija Donalda Trumpa ipak nije odvajala reprezentaciju od vlasti u Teheranu. Iranskoj momčadi nije bilo dopušteno boraviti u SAD-u, pa je bazu morala postaviti u susjednom Meksiku, iako se dvije utakmice grupne faze igraju u Los Angelesu, a jedna u Seattleu.
No, unatoč diplomatskom pomaku u posljdnjih 24 sata, dio aktivista protiv iranske vlasti i dalje inzistira na prosvjedima protiv reprezentacije, unutar i izvan stadiona.
Spor oko zastave
Jedna od najvećih točaka prijepora bit će pojavljivanje iranske zastave iz vremena prije revolucije na tribinama. I stara i sadašnja zastava Irana imaju zelenu, bijelu i crvenu boju, ali službena zastava Islamske Republike u sredini sadrži stilizirani natpis "Bog".
Iako FIFA nije izdala posebne upute za simbol lava i sunca, nogometna organizacija ima zabranu političkih simbola koja se odnosi i na tu zastavu. Nije jasno kako će zaštitari reagirati ako navijači unesu protuvladine transparente ili poruke na stadion.
Iranski ministar sporta Ahmad Donyamali prošlog je tjedna zaprijetio da bi reprezentacija mogla prekinuti utakmicu ako se na tribinama pojave "neslužbene zastave ili slogani protiv reprezentacije".
Farahanipour je kritizirao FIFA-ina ograničenja, tvrdeći da bi američka pravila o slobodi govora trebala imati prednost. "FIFA bi trebala imati kontrolu samo nad travnjakom… u sredini stadiona. FIFA nema pravo govoriti o prostoru izvan terena, koji je američko tlo", rekao je.
Sam Beykzadeh, vlasnik knjižare u Westwoodu, također je osudio zabranu. "Ovo je iranska zastava", rekao je pokazujući na simbol lava i sunca iznad sebe.
Naglasio je da reprezentaciju smatra predstavnikom iranske vlasti, a ne naroda. "Ta momčad pripada režimu. Nije iranska. Iranska reprezentacija bili su oni deseci tisuća ljudi koje je režim ubio na ulicama", rekao je, pozivajući se na tvrdnje oporbe o broju poginulih tijekom protuvladinih prosvjeda. Iranske vlasti navode znatno manju brojku i tvrde da su za smrti odgovorni "neredi potpomognuti iz Izraela".
Beykzadeh očekuje sukobe na utakmici. "Bit će veliki sukob između Iranaca, tog režima i njegovih pristaša koje su doveli kako bi se sukobili s ljudima", rekao je.
"Igrači dobivaju svu mržnju"
Farokhnia smatra da je neprijateljski odnos prema reprezentaciji neopravdan. Tvrdi da dio iranskih Amerikanaca, nakon neuspjeha pokušaja SAD-a i Izraela da promijene vlast u Teheranu, svoju frustraciju usmjerava prema igračima reprezentacije.
"Kad se osjećate bespomoćno i kada imate osjećaj da nemate moć promijeniti stvari tamo gdje je to najvažnije, tražite druge načine da se uključite. A sad se jednostavno događa da se igra FIFA utakmica, pa igrači dobivaju svu mržnju", kaže.
Iranski navijači također su se suočili s ograničenjima putovanja u SAD.
Yasmine Taeb, iranska Amerikanka i odvjetnica za građanska prava iz Virginije, kritizirala je odnos Trumpove administracije prema iranskim igračima i navijačima, tvrdeći da to "nije u skladu s idejom Svjetskog prvenstva kao otvorenog globalnog sportskog događaja".
Taeb je osudila i prosvjede protiv reprezentacije. "Mislim da je to sramotno, nesretno i neprikladno. Sport spaja ljude svih podrijetla i uvjerenja, a sudjelovanje iranske reprezentacije trebalo bi se smatrati pozitivnim razvojem", zaključila je za Al Jazeeru.
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