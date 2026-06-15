Pravobraniteljica osudila zabranu izložbe s fotografijama na kojima se ljube istospolni parovi

Ravnateljica Centra Nataša Horvat potvrdila je da se komuniciralo s Udrugom Karlovac Pride te da je objašnjeno kako je samostan vlasnik prostora i da Centar "treba poštovati instituciju Crkve kao suradnika". "Doista trebamo biti obazrivi, te se držimo edukativnih, zdravstveno-preventivnih i kulturno-umjetničkih izložbi te onih gdje smo partner udrugama", rekla je Horvat.