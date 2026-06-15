Nova epizoda AI Central Pointa
AI i sport: Brže, pametnije, preciznije
U novoj epizodi AI Central Pointa na N1 Hrvatska, Aco Momčilović razgovara s Ivanom Bešlićem iz Sofascorea i Draženom Oreščaninom iz Solvershipa o tome kako umjetna inteligencija mijenja sport — od podataka i skautinga do navijačkog iskustva i budućnosti natjecanja.
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Sport je oduvijek bio potraga za onim malo više: brže, više, jače. No u doba umjetne inteligencije taj se poznati sportski ideal sve češće nadopunjuje novim riječima: brže, pametnije, preciznije.
U novoj epizodi emisije AI Central Point na N1 Hrvatska, autor i voditelj Aco Momčilović ugostio je Ivana Bešlića, suosnivača Sofascorea, i Dražena Oreščanina, suosnivača Solvershipa, kako bi razgovarali o tome što se događa kada sport postane i igra podataka.
Umjetna inteligencija u sportu ne znači samo futurističke robote ili automatizirane trenere. Njezina stvarna primjena već se danas vidi u analizi utakmica, skautingu, predikciji ozljeda, praćenju fizičkog opterećenja, personaliziranoj prehrani, taktičkoj pripremi i razumijevanju navijačkog ponašanja.
Jedna od ključnih tema emisije je pitanje kako AI mijenja način na koji klubovi prepoznaju talente. Ondje gdje su se nekada odluke često donosile na temelju dojma, preporuke ili ograničenog broja pogledanih utakmica, danas se sve više koriste ogromne baze podataka, videoanalitika i modeli koji mogu uspoređivati tisuće igrača prema različitim parametrima. To ne znači kraj skauta, nego promjenu njihove uloge: od traženja igle u plastu sijena prema pametnijem filtriranju i interpretaciji podataka.
Gosti govore i o tome kako se mijenja život vrhunskih sportaša. Profesionalni sport sve više postaje personalizirani sustav mjerenja, oporavka i optimizacije. Podaci o sprintovima, pulsu, umoru, prehrani, snu i riziku od ozljede već danas utječu na odluke trenera i stručnih timova. U budućnosti bi upravo ti sustavi mogli pomoći sportašima da dulje ostanu na vrhunskoj razini.
No AI ne mijenja samo teren. Mijenja i tribine. Sofascore je primjer kako je mobitel postao ključni “second screen” sportskog iskustva. Navijači danas tijekom utakmice paralelno prate statistike, druge rezultate, tablice, ocjene igrača i širi kontekst natjecanja. Sljedeći korak mogao bi biti potpuno personalizirano sportsko iskustvo: prijenosi, komentari, sažeci i obavijesti prilagođeni svakom gledatelju.
Emisija otvara i osjetljiva pitanja: može li AI učiniti suđenje pravednijim, hoće li smanjiti prostor za pogreške i manipulacije, ali i može li prevelika predvidljivost ugroziti ono zbog čega sport volimo — neizvjesnost, emociju i ljudsku pogrešku.
U završnici razgovora postavlja se možda i najvažnije pitanje: hoće li umjetna inteligencija promijeniti samu bit sporta? Ili će, suprotno strahovima, omogućiti da bolji igrači lakše dobiju priliku, manji klubovi pristupe alatima velikih sustava, a navijači još dublje uđu u igru koju vole?
Epizoda “AI i sport: Brže, pametnije, preciznije” donosi pogled iza kulisa modernog natjecanja — ondje gdje se susreću talent, podaci, algoritmi i emocija.
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