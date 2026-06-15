AI i sport: Brže, pametnije, preciznije

Jedna od ključnih tema emisije je pitanje kako AI mijenja način na koji klubovi prepoznaju talente. Ondje gdje su se nekada odluke često donosile na temelju dojma, preporuke ili ograničenog broja pogledanih utakmica, danas se sve više koriste ogromne baze podataka, videoanalitika i modeli koji mogu uspoređivati tisuće igrača prema različitim parametrima. To ne znači kraj skauta, nego promjenu njihove uloge: od traženja igle u plastu sijena prema pametnijem filtriranju i interpretaciji podataka.