Porast slučajeva virusa u europskoj zemlji: Liječnici upozoravaju, ovo su simptomi

Putnicima se upućuje upozorenje o ubodima komaraca na odmoru nakon porasta infekcija čikungunjom kod osoba koje se vraćaju u Ujedinjeno Kraljevstvo.
Oglas
Britanska agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) također je priopćila da su zabilježeni prvi slučajevi novog virusa oropouche, javlja Sky News.
Čikungunja obično izaziva iznenadnu groznicu i bolove u zglobovima, koji mogu biti iscrpljujući, a traju od nekoliko dana do nekoliko tjedana.
Naziv potječe od riječi na jednom od tanzanijskih jezika koja znači "onaj koji se savija“, zbog bolova u zglobovima povezanih s bolešću.
Većina ljudi se oporavi, no u nekim slučajevima simptomi mogu trajati nekoliko mjeseci ili čak godina.
Kako se prenosi?
Prenosi se ubodima komaraca u tropskim i suptropskim regijama, a većina od 73 slučaja prijavljena u Ujedinjenom Kraljevstvu ove godine zabilježena je u Londonu i povezana s putovanjima u Šri Lanku, Indiju i Mauricijus.
U istom razdoblju od siječnja do lipnja prošle godine prijavljeno je samo 27 slučajeva.
Čikungunja ne može prenositi izravno s osobe na osobu – tako da, ako netko oboli u Ujedinjenom Kraljevstvu, ne može prenijeti infekciju dalje, a komarci koji prenose bolest nisu prisutni ondje.
Dr. Philip Veal, savjetnik za javno zdravstvo u UKHSA-i, rekao je da to može biti "neugodna bolest“ te da je porast slučajeva "zabrinjavajući“.
"Važno je poduzeti mjere opreza protiv uboda komaraca prilikom putovanja“, rekao je.
"Jednostavni koraci, poput korištenja repelenata, pokrivanja kože i spavanja pod mrežama za krevet tretiranima insekticidom, mogu znatno smanjiti rizik.“
Čikungunja se uglavnom nalazi u Aziji i Africi, ali su ove godine zabilježeni slučajevi i u Europi te Sjevernoj Americi.
Dvije cjepiva koja pružaju zaštitu od infekcije dostupna su u Ujedinjenom Kraljevstvu u privatnim putničkim klinikama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas