Umirovljeni vojnici imaju triput manje mirovine od zastupnika s dvije godine staža u Saboru

Usporedivši s mirovinom saborskih zastupnika, koja u prosjeku iznosi 2237 eura, umirovljeni vojni djelatnici dobivaju skoro tri puta manji iznos od onih koji su dvije godine sjedili u Saboru. Treba naglasiti, povlaštene mirovine su ukinute, ali se i dalje ostvaruju. Naime, svi oni saborski zastupnici koji su sjedili u Saboru do kraja mandata 2011., a takvih još uvijek ima i danas, mogu ostvariti tu povlaštenu mirovinu.