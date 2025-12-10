Postoji jedan veliki problem s australskom zabranom društvenih mreža

Australska zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina službeno je stupila na snagu – no iza politike koja privlači veliku pozornost krije se očit nedostatak uvjerljivih znanstvenih dokaza.
Oglas
Problem sa znanstvenim dokazima koji stoje iza zabrane društvenih mreža u Australiji jest taj što ih jednostavno nema dovoljno.
To na svakoj razini djeluje pogrešno. Svatko tko je ikada koristio društvene mreže zna da one mogu biti frustrirajuće
Naravno, imaju svoje prednosti. Ali često stvaraju ovisnost ili aktivno narušavaju dobrobit. I to čak i prije nego što se dođe do njihove opasnije strane, posebno za djecu.
Štoviše, postoji zabrinjavajući trend diljem svijeta, a zdrav razum govori da se može objasniti jedino društvenim mrežama, piše skynews.
Mentalno zdravlje tinejdžera opada, osobito među mladim djevojkama. U Australiji, jedno od mjerenja dobrog mentalnog zdravlja palo je za 10%.
Slični trendovi bilježe se širom svijeta.
Globalno gledano, simptomi depresije kod adolescenata skočili su širom svijeta, s 24% u razdoblju 2001.–2010. na 37% u razdoblju 2011.–2020.
Kada je pad počeo? Oko 2010. godine.
Što se još dogodilo 2010.? Društvene mreže postale su mainstream. Zaključak se čini toliko očitim da ga gotovo ne vrijedi istraživati.
Osim što, kad ga znanstvenici doista istražuju, ne mogu pronaći poveznicu. Odnos između korištenja društvenih mreža i negativnih zdravstvenih ishoda u najboljem je slučaju slab.
Godine 2024. tim znanstvenika sa Sveučilišta u Cambridgeu analizirao je 143 studije u potrazi za vezom između korištenja društvenih mreža i psiholoških problema poput anksioznosti i depresije. Pronašli su je, ali korelacija je bila vrlo slaba.
Ako korelacija i postoji, čini se da je zanemariva.
Ova velika studija, koja je ukupno uključivala 1.094.890 adolescenata, postavila je vezu između korištenja društvenih mreža i simptoma mentalnog zdravlja između 0,08 i 0,12.
Učinak možda postoji, ali u usporedbi s klasičnim primjerima snažnih korelacija, on je vrlo malen.
Iznova i iznova, studije samo potvrđuju ovaj nalaz.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas