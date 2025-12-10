prva zemlja na svijetu
Svi mlađi od 16 u Australiji ostali bez društvenih mreža. Reakcije su im - podijeljene
Australija je od danas postala prva zemlja na svijetu koja je uvela potpunu zabranu korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina, a premijer Anthony Albanese poručio je kako je "ponosan biti premijer Australije".
Novi zakon obuhvaća najpopularnije platforme poput Instagrama, Facebooka, TikToka, YouTubea, X-a i Snapchata, a dok vlada tvrdi da je cilj zaštititi mlade od štetnog sadržaja, kritičari upozoravaju na rizik od izolacije i guranja djece u neregulirane dijelove interneta, piše BBC.
Podijeljena mišljenja tinejdžera
Dok su se neki tinejdžeri probudili i otkrili da su im računi deaktivirani, drugi su pronašli načine kako zaobići zabranu. Mišljenja onih na koje se zakon odnosi su podijeljena. "Protiv sam ove zabrane jer vjerujem da implementacija nije dobro promišljena i da će stvoriti više problema", poručila je 14-godišnja Molly iz Brisbanea. Smatra da je za većinu tinejdžera društvena mreža donijela više dobrog nego lošeg te da je ključ u edukaciji, a ne u restrikcijama.
Njezina vršnjakinja Sophia ima drugačije iskustvo. "Odjavljena sam jučer u 14:30, što mi se nije svidjelo - bilo je iznenada", rekla je. Iako je automatski posezala za aplikacijama na telefonu vjeruje da će zabrana sveukupno imati pozitivan utjecaj i potaknuti više druženja uživo.
S druge strane, 15-godišnji Tyson skeptičan je oko učinkovitosti. "Mislim da će ljudi koje pokušavate maknuti s toga biti prvi koji će pronaći način da to zaobiđu", kazao je. Za Breannu (15), koja živi na farmi 30 kilometara od najbliže prijateljice, društvene mreže su ključan alat za održavanje kontakta tijekom školskih praznika.
Stavovi roditelja i stručnjaka
Među roditeljima također postoje oprečni stavovi. Dany Elachi, osnivač saveza Heads Up, podržava zabranu, ističući da se roditelji ne mogu sami boriti protiv tehnoloških divova.
"Stvarnost je da su telefoni dizajnirani da izazivaju ovisnost, a platforme su dizajnirane da izazivaju ovisnost i ne postoji roditelj na cijelom svijetu koji može pobijediti ove korporacije vrijedne bilijune dolara", rekao je.
Međutim, Kelly Halidone, majka dvoje djece, smatra da je zabrana "okrutna", pogotovo jer stupa na snagu uoči školskih praznika i Božića. "Oduzima autonomiju i glas tisućama maloljetnika, potkopavajući njihovu sposobnost sudjelovanja u suvremenom društvenom životu", istaknula je.
Stručnjaci su također podijeljeni. Klinička psihologinja dr. Rachael Murrihy upozorava da, iako društvene mreže mogu uzrokovati probleme sa spavanjem i tjelesnom slikom, one su za neke mlade, poput LGBTQ+ osoba ili onih s invaliditetom, slamka spasa.
"Oni se često oslanjaju na te zajednice za povezanost, pa kada im to oduzmemo, moramo nešto staviti na to mjesto", kaže ona. S druge strane, klinički psihijatar dr. Christian Heim tvrdi da će zabrana "doslovno spašavati živote". "Nažalost, u mojoj klinici sam imao mlade žene čiji je život završio jer su bile na chat stranici koja će biti dio zabrane", rekao je za BBC.
Provedba i zaobilaženje zabrane
Odmah nakon stupanja zabrane na snagu, nezadovoljni tinejdžeri preplavili su TikTok račun premijera Albanesea komentarima u kojima se hvale da i dalje imaju pristup svojim aplikacijama. Ministrica komunikacija Anika Wells upozorila je da rupe u zakonu neće ostati otvorene zauvijek. "Samo zato što su je možda izbjegli danas, ne znači da će je moći izbjeći za tjedan dana ili mjesec dana", poručila je, dodavši da je teret provedbe na platformama koje će morati rutinski provjeravati račune.
Istovremeno, podaci iz Appleove trgovine aplikacija pokazuju nagli porast preuzimanja manje poznatih platformi poput Lemon8 i Yope, no regulatori su upozorili da se zakon odnosi na sve društvene mreže. I X, platforma Elona Muska, potvrdila je da će se pridržavati zakona, iako se njezin vlasnik ranije protivio zabrani, prenosi Index.hr.
Što je s turistima?
Novi zakon primjenjivat će se na sve osobe mlađe od 16 godina koje redovito borave u Australiji. To znači da tinejdžeri koji posjećuju zemlju na kraće vrijeme ne bi trebali imati problema s pristupom svojim računima. Međutim, oni s privremenim vizama, poput međunarodnih učenika, mogli bi biti podvrgnuti provjeri dobi ili bi im računi mogli biti deaktivirani ako platforme primijete da se u Australiji nalaze duže vrijeme.
