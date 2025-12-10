Dok su se neki tinejdžeri probudili i otkrili da su im računi deaktivirani, drugi su pronašli načine kako zaobići zabranu. Mišljenja onih na koje se zakon odnosi su podijeljena. "Protiv sam ove zabrane jer vjerujem da implementacija nije dobro promišljena i da će stvoriti više problema", poručila je 14-godišnja Molly iz Brisbanea. Smatra da je za većinu tinejdžera društvena mreža donijela više dobrog nego lošeg te da je ključ u edukaciji, a ne u restrikcijama.