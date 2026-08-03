38 kilometara od Sueza
Potres magnitude 5,4 pogodio Egipat
Potres magnitude 5,4 pogodio je Egipat rano u ponedjeljak, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).
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Prema podacima egipatskog Nacionalnog istraživačkog instituta za astronomiju i geofiziku potres je bio 38 kilometara sjeverno od grada Sueza.
Egipatski Crveni polumjesec priopćio je da zasad nema dojava o stradalima niti o materijalnoj šteti.
#Earthquake (#زلزال) possibly felt 31 sec ago in #Egypt. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) August 3, 2026
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/4SFwzrEDEw
U priopćenju je Crveni polumjesec pozvao stanovnike da izbjegavaju zgrade koje pokazuju znakove oštećenja te da prate službene obavijesti dok nadležne vlasti nastavljaju procjenjivati stanje
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