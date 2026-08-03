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38 kilometara od Sueza

Potres magnitude 5,4 pogodio Egipat

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Hina
|
03. kol. 2026. 07:00
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Egipat
EMSC

Potres magnitude 5,4 pogodio je Egipat rano u ponedjeljak, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

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Prema podacima egipatskog Nacionalnog istraživačkog instituta za astronomiju i geofiziku potres je bio 38 kilometara sjeverno od grada Sueza.

Egipatski Crveni polumjesec priopćio je da zasad nema dojava o stradalima niti o materijalnoj šteti.

U priopćenju je Crveni polumjesec pozvao stanovnike da izbjegavaju zgrade koje pokazuju znakove oštećenja te da prate službene obavijesti dok nadležne vlasti nastavljaju procjenjivati stanje

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Teme
egipat potres

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