Potres pogodio Grčku

Potres magnitude 5,3 pogodio je dio sjeverozapadne Grčke i regiju oko popularnog turističkog otoka Krfa, u nedjelju ujutro.
Prema Geodinamičkom institutu Sveučilišta u Ateni, umjereno podrhtavanje dogodilo se oko 5. 32 sati ujutro po lokalnom vremenu.
Grčki mediji izvijestili su da se potres osjetio i u južnoj Albaniji.
Epicentar potresa bio je na kopnu u blizini regionalnoga središta Ioannine na dubini od oko 10 kilometara. Uslijedili su brojni manji naknadni potresi.
Mnogi stanovnici su se probudili i istrčali iz svojih domova. Lokalni mediji izvijestili su da je u nekim regijama bilo privremenih nestanaka struje. Bilo je i manjih klizišta.
Zasad nema izvješća o ozlijeđenim ili znatnijoj šteti na zgradama, rekao je stručnjak za potrese Efthymios Lekkas na grčkoj televiziji ERTNews.
