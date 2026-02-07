Povijesna pogreška: Ova kompanija slučajno podijelila korisnicima bitcoin u vrijednosti 44 milijarde dolara

Bithumb se ispričao zbog pogreške koja se dogodila u petak i rekao da je povratio 99,7 posto od 620.000 bitcoina, vrijednih oko 44 milijarde dolara po trenutnim cijenama. Ograničio je trgovanje i isplate za 695 pogođenih kupaca u roku od 35 minuta od pogrešne distribucije u petak.