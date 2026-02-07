Analitičarka: Njemačka se ponovno naoružava i ako je nećemo kontrolirati...

Ljudi u Europi uglavnom su sretni što Berlin obnavlja svoju vojsku kako bi se obranili od Rusije. Ali trebali bi paziti što žele. Današnja Njemačka obećala je da će upotrijebiti svoju preveliku oružanu moć kako bi pomogla cijeloj Europi. No, ako se ne kontrolira, njemačka vojna dominacija mogla bi na kraju potaknuti podjele unutar kontinenta. Francuska je i dalje zabrinuta zbog činjenice da njezin susjed postaje glavna vojna sila, kao i mnogi ljudi u Poljskoj. Kako se Berlin uspinje, sumnja i nepovjerenje mogli bi rasti. U najgorem slučaju, konkurencija bi se mogla vratiti. Francuska, Poljska i druge države mogle bi pokušati uravnotežiti Njemačku, što bi odvratilo pozornost od Rusije i ostavilo Europu podijeljenom i ranjivom. Posebno bi se Francuska mogla pokušati ponovno nametnuti kao vodeća vojna sila kontinenta i "velika nacija". To bi moglo potaknuti otvoreno rivalstvo s Berlinom i dovesti Europu u sukob sa samom sobom.