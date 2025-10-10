Može li se rast nastaviti?
Koliko dugo će trajati zlatna groznica i bitcoin manija?
Zlato i bitcoin posljednjih su dana dosegnuli rekordne vrijednosti. Razlozi za to su geopolitička i ekonomska neizvjesnost, kao i sumnje koje investitori imaju u američki dolar.
Posljednjih nekoliko tjedana bile su sretne za one koji posjeduju dionice zlata i bitcoina. Te dvije imovine dosegle su rekordne vrijednosti, a taj se trend nastavlja, piše Deutsche Welle.
Zlato je ovoga tjedna probilo granicu od 4.000 dolara po trojskoj unci — trojska unca je mjera za plemenite metale i iznosi 31,1 gram.
U međuvremenu, u nedjelju 5. listopada, najstarija i najpoznatija svjetska kriptovaluta, bitcoin, postavila je rekord kada je po prvi put probila granicu od 125.000 dolara, prije nego što je blago pala.
Za obje imovine, 2025. godina dosad je bila iznimna. Zlato je u najvećem usponu još od sedamdesetih godina, a cijena mu je od 1. siječnja porasla više od 50 posto. Bitcoin je tijekom turbulentne godine imao i padove, ali mu je vrijednost od početka godine porasla za oko trećinu.
Zašto se to događa?
Zlato se dugo smatra takozvanom "sigurnom lukom“ u koju investitori ulažu tijekom razdoblja nesigurnosti. Njegova vrijednost neprestano raste još od kraja 2018. godine, i od tada je porasla za više od 300 posto.
Nesigurnost je jedan od ključnih faktora sadašnjeg rasta — recipročni carinski nameti predsjednika SAD-a Donalda Trumpa uvedeni u travnju izazvali su zabrinutost u vezi s globalnim gospodarstvom, održivošću razine američkog državnog duga i budućnošću američkog dolara kao svjetske pričuvne valute.
Tu su i stalne geopolitičke napetosti — od rata u Ukrajini do sukoba u Gazi.
Još jedan noviji faktor bio je privremeni zastoj rada američke vlade. Investitori sve više vide zlato kao alternativu dolaru, valuti čija je vrijednost ove godine znatno pala.
Zlato je, uz to, profitiralo i zbog slabljenja jena kao druge „sigurne luke“. Japanske su dionice porasle u ponedjeljak nakon što je potvrđeno da je Sanae Takaichi izabrana za čelnicu vladajuće Liberalno-demokratske stranke, što je postavlja na put da postane prva žena premijerka Japana. Ipak, vrijednost jena nastavila je padati.
„Slabost jena nakon izbora u Japanu ostavila je investitore bez još jedne sigurne luke, a zlato je to uspjelo iskoristiti“, objašnjava Tim Waterer, glavni tržišni analitičar u tvrtki KCM Trade.
Situacija u SAD-u dodatno povećava privlačnost zlata. „Dugotrajna blokada američke vlade znači da oblak nesigurnosti i dalje lebdi nad američkim gospodarstvom i potencijalnim utjecajem na BDP,“ dodaje Waterer.
Ipak, stručnjaci kažu da trenutačni uspon zlata ne proizlazi samo iz sumnji u američko ili globalno gospodarstvo. Nekoliko analitičara ističe rastuću potražnju za investicijskim fondovima koji prate cijenu zlata (ETF), jer sve više investitora iz različitih sektora želi ulagati u taj plemeniti metal.
„Činjenica da je potražnja za ETF-ovima ponovno snažno prisutna znači da sada postoje dva izvora snažne potražnje za zlatom – središnje banke i ETF investitori“, napisali su analitičari Deutsche Banke u bilješci klijentima.
A što je s bitcoinom?
Rekordan rast bitcoina uglavnom je potaknut ponovnim izborom Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a, čija otvorena podrška kriptovalutama povećava povjerenje i potražnju u sektoru.
Ipak, postoje dokazi da sve više institucionalnih investitora ulaže u bitcoin, što podsjeća na trend viđen kod zlata. Kriptovaluta postaje privlačna kao alternativa tradicionalnim ulaganjima, poput dolara. Očekivano sniženje kamatnih stopa također potiče investitore da preuzmu veći rizik.
Bitcoin očito jača i zbog nesigurnosti u američkom gospodarstvu, jer trenutačna blokada vlade povećava potražnju.
„Ovoga puta blokada doista ima značaja“, napisao je Jeffrey Kendrick, voditelj istraživanja digitalne imovine u banci Standard Chartered, u poruci investitorima.
„Ove se godine bitcoin kretao u skladu s rizicima povezanim s američkom vladom, što se najbolje vidi kroz odnos s prinosima na dugoročne državne obveznice“, dodao je, misleći pritom na mjeru koja pokazuje koliko dodatnog prinosa investitori traže za držanje dugoročnih obveznica – što odražava njihovo povjerenje u dugoročnu ekonomsku stabilnost.
Još jedan mogući razlog trenutačne snage bitcoina leži u njegovom sezonskom obrascu. Listopad je povijesno bio jedan od najjačih mjeseci za tu kriptovalutu – njezina je cijena od 2013. godine pala tijekom listopada samo dvaput.
Može li se rast nastaviti?
Mnogi promatrači očekuju da će vrijednosti zlata i bitcoina nastaviti rasti te da će uskoro biti oboreni novi rekordi.
„Očekujem da će bitcoin rasti sve dok traje blokada i da će uskoro dosegnuti 135.000 dolara“, predviđa Kendrick. Dodatni optimizam potiče i činjenica da će Trumpova administracija vjerojatno nastaviti s politikom naklonjenom kriptovalutama.
Kad je riječ o zlatu, malo je onih koji očekuju da će njegova vrijednost uskoro pasti.
„Rast bi se mogao nastaviti i u 2026. godini, uz podršku središnjih banaka; institucionalna potražnja za zlatom kao zaštitom portfelja ostat će snažna“, navela je banka HSBC u bilješci investitorima.
Londonska banka navodi da očekuje kako će središnje banke i dalje kupovati zlato u velikim količinama kao zaštitu od geopolitičkih rizika.
To se poklapa sa stavom Svjetskog vijeća za zlato, koje je u posljednjem kvartalnom izvješću krajem srpnja navelo da 95 posto menadžera deviznih rezervi vjeruje kako će globalne zlatne rezerve središnjih banaka porasti tijekom sljedećih 12 mjeseci.
To, zajedno s rastućom potražnjom za ETF-ovima od strane hedge fondova i drugih institucionalnih investitora, pokazuje da će cijene te imovine najvjerojatnije nastaviti rasti.
