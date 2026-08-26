SUDSKA NAGODBA
Povijesni trenutak: Meta pristala platiti više od 16 milijardi dolara zbog izazivanja ovisnosti kod djece
Meta je pristala na nagodbu s 29 američkih saveznih država u sporu koji se odnosio na sigurnost djece na Facebooku i Instagramu.
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Prema sudskim dokumentima, tehnološka kompanija mogla bi isplatiti do 16,68 milijardi dolara, prenosi BBC.
U sklopu nagodbe Meta će morati uvesti niz novih pravila koja se odnose na tinejdžere. Među njima su dnevna ograničenja vremena provedenog na platformama te onemogućavanje pristupa tijekom noći. Kompanija je prihvatila uvjete nagodbe, ali nije priznala krivnju niti prihvatila optužbe koje su joj stavljene na teret.
Predviđene sigurnosne mjere uključuju i ograničavanje pristupa Facebooku i Instagramu djeci tijekom školskih sati, strože mogućnosti roditeljskog nadzora te pouzdan sustav provjere dobi maloljetnih korisnika.
Meta je u postupku bila optužena za kršenje više saveznih i državnih zakona koji reguliraju privatnost djece. Savezne države koje su pokrenule postupak tvrdile su da je kompanija svoje platforme koristila kako bi "namamila, angažirala i na koncu zarobila mlade i tinejdžere".
U tužbi se također navodilo da je Meta zanemarivala štetu koju su njezine platforme nanosile "psihičkom i fizičkom zdravlju američke mladeži".
Glavni državni odvjetnik Distrikta Columbia Brian Schwalb nagodbu je nazvao "povijesnom pobjedom za javno zdravstvo".
"Sigurnosne značajke koje Meta mora uvesti iz temelja će i odmah promijeniti način na koji mladi koriste Instagram i Facebook", rekao je Schwalb.
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