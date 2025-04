Povjerljivi dokument opisuje novu američku vojnu strategiju

Podijeli :

Ludovic MARIN / AFP)

List Washington Post otkrio je sadržaj smjernica Ministarstva obrane SAD-a. Oni predviđaju potpuni fokus na tajvansku obranu i karakteriziraju Kinu kao središnju prijetnju. Prema dokumentu, ministarstvo je spremno preuzeti rizik u drugim dijelovima svijeta i pritisnulo je Saveznike da preuzmu glavnu ulogu u odvraćanju prijetnji od Rusije, Sjeverne Koreje i Irana. U slučaju ruske agresije u Europi, europski saveznici trebali bi preuzeti glavnu ulogu obrane.

SAD spreman riskirati, fokus na Kinu

Odlazak iz Europe i Bliskog istoka i potpuni fokus na Kinu i domovinsku sigurnost. To je suština novog smjera u privremenim smjernicama Ministarstva obrane SAD-a, koje je potpisao ministar Pete Hegseth. Tajni dokument, kojim se utvrđuju prioriteti obrambenih dužnosnika i vizija rada na području obrane, pribavili su novinari Washington Posta i otkrili su njegov sadržaj.

Prijetnju Kine istaknule su i prethodne administracije u sličnim dokumentima. Međutim, Hegsethove smjernice su specifične, jer opisuju potencijalnu kinesku invaziju na Tajvan kao jedini scenarij i onaj koji mora imati prednost nad drugim potencijalnim prijetnjama. Oni također zahtijevaju preusmjeravanje američke vojne arhitekture na područje indokineske regije.

Prema smjernicama, Pentagon će biti spreman riskirati u drugim dijelovima svijeta, s potpunim fokusom na Kinu. Također će se natjecati protiv saveznika u Europi, na Bliskom istoku i u istočnoj Aziji i truditi uložiti više novca u obranu kako bi preuzeli vodeću ulogu u odvraćanju od prijetnji od Rusije, Sjeverne Koreje i Irana. “Kina je jedina središnja prijetnja. Sprečavanje kineske okupacije u Tajvanu središnji je scenarij ministarstva u obrani “američkih vrata.”

SAD će uzeti u obzir sukob s Kinom samo kada planiraju vojne jedinice u slučaju velikog izvanrednog rata.

Poznata talijanska kompanija seli poslovanje u SAD? “Čekamo Trumpovu odluku”

Povećanje vojnika, bombardera, marinaca…

Dokument također predviđa povećanje američkih vojnika, podmornica, bombardera, specijalnih snaga vojske i marinaca, te povećanje pozornosti u zalihama bombi za uništavanje utvrđenih i podzemnih ciljeva. Plan također predviđa poboljšanje obrane američkih vojnih položaja u indo-pacifičkoj regiji i pritisak na tajvanske vlasti da značajno povećaju potrošnju na obrambene svrhe.

Svaki novi sukob s Rusijom, prema tajnom dokumentu, bit će gotovo u potpunosti na ramenima europskih zemalja. Hegsethove smjernice kažu da će u slučaju ruske agresije NATO-a, NATO morati preuzeti mnogo veći teret, jer Sjedinjene Države neće osigurati svoje snage zbog različitih prioriteta. Washington će vršiti pritisak na ulogu primarnog ombudsmana Europe od strane saveznika NATO-a. To bi, prema strategiji, omogućilo NATO-u da odvrati moguću rusku agresiju čak i ako bi SAD bio zauzet vojnim sukobom na drugoj strani svijeta.

“Polu-buna, pola strateškog interesa”

U dokumentu o smjernicama navodi se da će SAD nastaviti podupirati Europu u “nuklearnom odvraćanju” Rusije.

Rusija odbila Trumpov plan za kraj rata u Ukrajini

Smjernice ministra obrane, naravno, u skladu su s vizijom predsjednika Donalda Trumpa. Washington Post je istaknuo i prevenciju prijetnji iz “bliske četvrti”. Hegseth je rekao da američke snage moraju biti spremne braniti američke interese “od Grenlanda do Panamskog kanala”. Smjernice upućuje vojni vrh da osigura pristup Panamskom kanalu.

Vojska u dokumentu daje upute da preuzme snažniju ulogu u borbi protiv trgovine drogom, zaštite granica i deportacije, o čemu se obično brine Ministarstvo domovinske sigurnosti. Također, američki obrambeni aparat sada će se baviti stranim terorističkim organizacijama koje su u stanju i željne izvesti napad u Sjedinjenim Državama, dok će intervencije protiv regionalnih terorističkih organizacija biti stavljene na stranu.

Washington Post također ističe da se ove trenutne privremene nacionalne obrambene strateške smjernice jasno pokazuju povezanost s utjecajnom Heritage zakladom za očuvanje resursa, koja je prošle godine izradila sličan dokument o američkoj obrani. Osim istih ključnih polaznih točaka, neke od rečenica u Hegsetovom dokumentu doslovno su kopirane iz prošlogodišnjeg dokumenta. To nije slučajnost, jer poziciju tajnika za obrambenu politiku drži Alexander Velez-Green, koji je koautor Zaklade Heritage.

Očekuje se da će dokument služiti kao vodič za Trumpovu administraciju, odnosno da već služi. Na to ukazuje smjenjivanje na tisuće državnih službenika, najave proširenje predsjednikovih ovlasti, ukidanje Ministarstva obrazovanja i ekstremna ograničenja prava na pobačaj. Iako se Donald Trump u predizbornoj kampanji ograđivao od projekta 2025., on se osvrnuo na neke od prijedloga koji su izneseni u dokumentu od dolaska u Bijelu kuću. To je nesumnjivo također bilo zbog činjenice da je dosta kolega i koautora glavnog dokumenta Zaklade Heritage sada dio Trumpove administracije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Evo kad se nastavlja prodala ulaznica za Thompsonov koncert: Pazite na jednu stvar Američki tužitelji će tražiti smrtnu kaznu za Luigija Mangionea