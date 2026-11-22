Indonezija
FOTO / Požar u tvornici slatkiša: Najmanje troje poginulih, 36 nestalih
Najmanje tri osobe poginule su u požaru koji je zahvatio tvornicu slatkiša zapadno od indonezijske prijestolnice Jakarte, a 36 osoba vodi se kao nestalo, izvijestio je u nedjelju dužnosnik spasilačkih službi.
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Četiri ozlijeđene osobe prevezene su u zdravstvene ustanove, izjavio je Rizky Dwianto, koji je ranije izvijestio o 39 nestalih.
Požar je izbio u subotu poslijepodne u tvornici slatkiša tvrtke PT Fonua Agung Mulia, udaljenoj oko 50 kilometara od Jakarte, u okrugu Serang, dodao je.
Snimke iz zraka, zabilježene dronom u nedjelju, prikazuju djelomično uništenu tvornicu, s urušenim dijelovima krova i oblacima dima. Na drugim snimkama koje su objavile spasilačke službe vide se pripadnici spasilačkih timova kako ulaze u zgradu u kojoj na pojedinim mjestima još ima vatre.
Vatrogasci su o požaru obaviješteni u subotu u 16,30 sati po lokalnom vremenu, a po njihovu dolasku tvornica je već bila zahvaćena plamenom, rekao je dužnosnik vatrogasne službe Tubagus Machfudz za televiziju Kompas TV.
"Stoga nismo mogli utvrditi je li zaštitni sustav tvrtke ispravno funkcionirao ili nije", rekao je.
Prema televizijskim snimkama, rodbina nestalih okupila se na ulazu u tvornicu u nadi da će doznati novosti o svojim bližnjima.
Guverner pokrajine Banten Andra Soni izjavio je novinarima tijekom noći da se u trenutku izbijanja požara u tvornici nalazilo oko 60 ljudi.
Uzrok požara još se istražuje, objavila je u nedjelju na Instagramu lokalna agencija za upravljanje katastrofama.
Tvrtka Fonusa Agung Mulia na poslovnoj mreži LinkedIn opisuje se kao podružnica Unifama, jedne od najvećih indonezijskih kompanija u prehrambenoj industriji i industriji pića.
Smrtonosni požari nisu rijetkost u toj jugoistočnoazijskoj zemlji.
U prosincu 2025. požar, koji je navodno izazvala eksplozija baterije drona, zahvatio je sedmerokatnicu u Jakarti i usmrtio najmanje 22 osobe, prema policijskim podacima.
Godine 2023. u eksploziji u rafineriji nikla na istoku zemlje poginulo je 13 ljudi.
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