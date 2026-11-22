Snimke iz zraka, zabilježene dronom u nedjelju, prikazuju djelomično uništenu tvornicu, s urušenim dijelovima krova i oblacima dima. Na drugim snimkama koje su objavile spasilačke službe vide se pripadnici spasilačkih timova kako ulaze u zgradu u kojoj na pojedinim mjestima još ima vatre.