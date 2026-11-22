šok u danskoj
Slavlje se pretvorilo u skandal: Otkrivena mračna prošlost najstarije stanovnice u povijesti zemlje
Veliko slavlje u Danskoj povodom obaranja rekorda dugovječnosti pretvorilo se u prvorazredni skandal nakon što je otkriveno da je najstarija osoba u povijesti te zemlje tijekom Drugog svjetskog rata bila lokalna čelnica Nacističke stranke.
Danci su prošlog mjeseca slavili Kirsten Schwalbe, koja je s navršenih 112 godina i 218 dana službeno postala najstarija Dankinja u povijesti.
No, samo dva dana nakon što je oborila rekord, u javnost su procurili podaci da je tijekom njemačke okupacije vodila lokalni ogranak Nacističke stranke.
Brzo napredovala u stranci
Arhivski zapisi otkrivaju da se Schwalbe u kolovozu 1941. godine učlanila u krajnje desnu Dansku nacionalsocijalističku radničku stranku (DNSAP). Ubrzo je napredovala u stranačkoj hijerarhiji te je između kolovoza 1943. i srpnja 1944. bila vršiteljica dužnosti čelnice stranke u gradu Holstebrou.
Prema pisanju lokalnih medija, vodila je i lokalnu žensku organizaciju, dok je njezin pokojni suprug također obnašao visoku dužnost unutar stranke, piše Telegraph.
"Suprug me pitao, a ja sam rekla da mi je svejedno"
Schwalbe je u početku negirala bilo kakvu povezanost s nacistima, da bi potom umanjivala značaj svog članstva, tvrdeći kako je "jedva znala" za što se stranka uopće zalaže.
Poručila je kako je "nepošteno" što je se danas proziva zbog ratnih događaja jer se "u to vrijeme žene nisu bavile takvim stvarima, već su to prepuštale muškarcima".
"Suprug me pitao, a ja sam rekla da mi je svejedno. Politika me uopće nije zanimala, pa sam jednostavno napravila ono što je on smatrao da trebam", izjavila je.
Povjesničari: Bila je mnogo više od obične aktivistice
Međutim, povjesničari koji su proučili arhivsku građu tvrde da njezina uloga nije bila nimalo bezazlena. Danski povjesničar Claus Bundgaard Christensen istaknuo je kako je ona bila "mnogo više od obične članice" te "puno više od puke aktivistice".
Danska nacistička stranka bila je najveći fašistički pokret u zemlji, ustrojen po uzoru na Hitlerovu stranku u Njemačkoj. Schwalbe joj se pridružila nakon njemačke invazije 1940. godine, u razdoblju kada su danski nacisti otvoreno surađivali s okupatorom, a Danci se novačili u zloglasne postrojbe Waffen-SS-a.
Biografija prešutjela nacističku prošlost
Cijelu je priču prošlog mjeseca razotkrio danski list Kristeligt Dagblad, koji je počeo istraživati njezin život nakon što je objavljena njezina biografija pod naslovom "Treba nam nešto čemu ćemo se smijati", u kojoj njezina nacistička prošlost uopće nije bila spomenuta.
Izdavačka kuća Gyldendal te autori knjige Frederik Helms i Line Morell Holm poručili su da nisu znali za njezine veze s nacistima te su najavili da će buduća izdanja knjige biti nadopunjena tim podacima.
Njezina obitelj priopćila je lokalnim medijima da je Schwalbe "duboko pogođena medijskim napisima" te su odbili davati daljnje izjave.
Prije nego što je postala najstarija Dankinja ikad, Schwalbe je sa svojim 104-godišnjim bratom Bertelom držala titulu "najstarijeg brata i sestre na svijetu".
Inače, Danska je nakon oslobođenja 1945. godine procesuirala tisuće kolaboracionista i ratnih zločinaca, no u novije vrijeme takvi postupci rijetko završavaju osudama. Za razliku od nje, Njemačka je nastavila suditi bivšim nacistima.
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