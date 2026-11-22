Belgija
Veliki štrajk paralizirat će zračni promet: Tisuće putnika u problemima
Gotovo svi letovi u Belgiji bit će otkazani u ponedjeljak jer se i osoblje kontrole zračnog prometa pridružuje nacionalnom štrajku protiv mjera štednje vlade premijera Barta De Wevera, objavila je tvrtka Skeyes, zadužena za kontrolu zračnog prometa.
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Skeyes je u subotu izvijestio da od 7 do 21 sat u ponedjeljak, 23. studenoga, neće moći osigurati redovito pružanje usluga kontrole zračnog prometa u belgijskim zračnim lukama i zračnom prostoru za koji je nadležan.
Broj raspoloživih zaposlenika neće biti dovoljan za sigurno odvijanje uobičajenog zračnog prometa, zbog čega će tvrtka privremeno obustaviti povezane usluge, navodi se u priopćenju.
Skeyes je istaknuo da će i dalje biti dostupne minimalne nužne usluge za hitne slučajeve i druge letove ključne za sigurnost.
Zračna luka Bruxelles, najveća u zemlji, objavila je da će većina dolaznih i odlaznih letova morati biti otkazana. S druge strane, zračna luka Charleroi, važno europsko čvorište niskotarifnog prijevoznika Ryanaira, upozorila je da će zbog štrajka kontrolora biti potpuno obustavljen zračni promet tijekom cijelog dana, što će pogoditi tisuće putnika.
"Bez kontrole zračnog prometa nijedan zrakoplov ne može uzletjeti niti sletjeti", priopćili su iz zračne luke, osuđujući ono što su nazvali "odlukom u posljednji trenutak" koja će imati "katastrofalne posljedice".
Putnicima je preporučeno da prije dolaska u zračnu luku provjere status svojih letova izravno kod zrakoplovnih kompanija.
Štrajk je dio nacionalnog prosvjeda protiv mjera štednje vlade premijera Barta De Wevera, koji u nadolazećim godinama planira uštedjeti 10 milijardi eura radi smanjenja proračunskog deficita.
De Wever, flamanski konzervativac, vodi napete pregovore sa svojim koalicijskim partnerima u vladi, nastojeći do ponedjeljka postići dogovor o novom proračunu koji uključuje mjere štednje.
Ranije ovog mjeseca ponudio je ostavku nakon što koalicija nije uspjela postići dogovor, no kralj Philippe odbio ju je prihvatiti i dao mu dodatno vrijeme za postizanje dogovora.
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