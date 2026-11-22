Zračna luka Bruxelles, najveća u zemlji, objavila je da će većina dolaznih i odlaznih letova morati biti otkazana. S druge strane, zračna luka Charleroi, važno europsko čvorište niskotarifnog prijevoznika Ryanaira, upozorila je da će zbog štrajka kontrolora biti potpuno obustavljen zračni promet tijekom cijelog dana, što će pogoditi tisuće putnika.