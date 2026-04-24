Poznati proizvođač čokolade prvi put u 110 godina postojanja otpušta radnike

24. tra. 2026. 08:46
Njemački proizvođač čokolade Ritter Sport planira ukinuti radna mjesta prvi put u svojoj 110-godišnjoj povijesti. Ritter je u četvrtak izjavio da je bio prisiljen na taj potez zbog razočaravajućih rezultata prošle godine.

Mjera će utjecati na sjedište tvrtke u Stuttgartu, rekao je glasnogovornik za Njemačku tiskovnu agenciju (dpa). Poslovanje je pogođeno rastućim cijenama sirovina, posebno kakaa, energije i ambalaže. Ritter je rekao da su i potrošači suzdržani, piše Fenix magazin.

Ritter Sport, poznat po svojoj četvrtastoj ambalaži za čokoladu koja se otvara preklapanjem po sredini, zapošljava oko 1.900 ljudi u svojim tvornicama u Njemačkoj i diljem svijeta. Tvrtka je prošle godine objavila da planira restrukturirati troškove.

U sjedištu u Waldenbuchu, blizu Stuttgarta, zaposleno je oko 1.000 ljudi, uključujući nešto više od 600 administrativnih radnika.

Ritter sada planira ukinuti oko 70 administrativnih radnih mjesta, javlja dpa.

Iako je prošle godine povećao prodaju, Ritter je ostao u minusu, sa zaradom znatno ispod očekivanja. Tvrtka je manjak pripisala cijeni sirovina.

Ritter je povećao prihod za 17,7 posto u 2025. godini, na 712 milijuna eura, nakon 605 milijuna prethodne godine.

Međutim, rast prihoda nije bio dovoljan da kompenzira “masovni skok troškova” u cijelom lancu vrijednosti, ranije je tvrtka navela u poslovnom izvješću.

Ritter je ostvario prihod zahvaljujući prilagođenoj cijeni svojih proizvoda, jer je prodaja pala.

Kakao je posljednjih godina postao mnogo skuplji zbog propadanja usjeva u zapadnoj Africi. Kakao je patio od biljnih štetnika i lošeg vremena, a proizvođači su povećane troškove prenijeli na potrošače.

Cijena čokolade u Njemačkoj bila je u prosjeku 70 posto viša nego 2020. godine.

S boljom žetvom, cijena kakaa nedavno je naglo pala, što je nekim proizvođačima omogućilo da snize svoje maloprodajne cijene.

PROČITAJTE JOŠ

