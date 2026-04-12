Sve više trgovačkih lanaca u Europi na svoje police uvodi alternativu čokoladi pod nazivom Choviva.
Riječ je o proizvodu na bazi sjemenki suncokreta i zobi, a iako ne sadrži kakao, zahvaljujući sličnom proizvodnom procesu ima okus čokolade. Zapravo, kažu da je teško i primijetiti razliku - Choviva ima okus i teksturu prave čokolade, topi se i "puca", izgleda kao čokolada, a proizvode je i u bijeloj verziji.
Međutim, ne brinite da će vas "razmaziti" - lako ćete prepoznati proizvode s ovom zamjenom jer su posebno označeni na ambalaži, piše Nova.rs.
Što je točno Choviva?
Choviva je nastala upravo kao alternativa čokoladi. Razvila ju je njemačka prehrambeno-tehnološka tvrtka Planet A Foods, koja je zaključila da specifičan okus čokolade "nije stvar zrna kakaa, već načina na koji se s njima postupa tijekom proizvodnog procesa".
„Dešifrirali smo DNK okusa čokolade“, objašnjava Sarah Marquardt, dr. sc., tehnička direktorica i suosnivačica Planet A Foods. „Oko 80% tipičnog profila okusa stvara se procesima fermentacije i prženja, a to znanje primjenjujemo na visokokvalitetne, europske sjemenke suncokreta.“
Taj su proces prilagodili jeftinijoj sirovini - ChoViva se proizvodi od mljevenih sjemenki suncokreta i dobio je „prirodan, čist, čokoladni okus bez ikakvih dodatnih aroma“.
„Rezultat je čokoladno senzorno iskustvo. ChoViva nudi puni profil okusa čokolade, a opet ne ovisi o ograničenim resursima kakaa.“
U kojim se proizvodima nalazi?
S obzirom na to da proizvođači slatkiša već neko vrijeme traže alternativu kakau, ne čudi da je ovaj sastojak od samog početka privukao njihovu pažnju i već se koristi u nekim proizvodima velikih brendova.
Kako piše Fenix, trend je započeo početkom 2024. kada je Rewe predstavio prve proizvode s ovom zamjenom, poput pahuljica i vafla.
Ubrzo su ga slijedili i drugi trgovci, uključujući Penny, Kaufland i Aldi. Kao razloge navode manji utjecaj na okoliš i manju ovisnost o nestabilnim lancima opskrbe kakaom, čije su cijene znatno porasle posljednjih godina.
ChoViva je sada redoviti sastojak u preko 125 proizvoda u 11 zemalja svijeta, prema Food ingredients.
Nutritivno neusporediv s kakaom
Međutim, postavlja se pitanje nutritivne vrijednosti. Kakao je bogat mineralima poput magnezija, željeza i cinka, sadrži flavanole koji pozitivno utječu na zdravlje srca i smanjuju rizik od dijabetesa tipa 2.
S druge strane, Choviva donosi određene hranjive tvari poput vitamina E i folata, ali stručnjaci ističu da kakao ipak ima prednost zbog svojih antioksidativnih svojstava.
Unatoč razlikama, važno je naglasiti da se oba sastojka najčešće nalaze u slatkišima i prerađenim proizvodima koje treba konzumirati umjereno.
