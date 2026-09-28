Nestao iz hangara u noći
Poznatom sportašu ukraden helikopter, posljednji trag vodi u Hrvatsku
Nepoznate osobe provalile su u hangar austrijskog bivšeg skijaša skakača Thomasa Morgensterna i ukrale njegov helikopter, kojem se posljednji trag gubi u hrvatskom zračnom prostoru.
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Prema policijskim informacijama, počinitelji su nakon provale odletjeli helikopterom. Posljednji kontakt sa zrakoplovom registracije OEXHK zabilježen je u 4:20 ujutro iznad Hrvatske, nakon čega mu se gubi svaki trag.
Riječ je o lakom helikopteru Robinson koji može prevoziti do tri putnika. Kako navodi Heute, takvi su helikopteri prikladni za panoramske i razgledavajuće letove.
Morgensternov helikopter prepoznatljiv je po tamnoplavoj boji sa žutim detaljima, kao i velikom Breitlingovu logotipu.
Bivši skijaš skakač nakon završetka sportske karijere razvio je strast prema helikopterima te je sudjelovao i na natjecanjima. Na Svjetskom prvenstvu u helikopterskom letenju u Poljskoj 2015. godine osvojio je naslov juniorskog svjetskog prvaka.
Morgenstern danas vodi vlastitu helikoptersku tvrtku koja, među ostalim, pruža usluge turističkih, prijevoznih i transportnih letova.
Zasad nije poznato gdje se ukradeni helikopter nalazi ni tko stoji iza krađe.
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