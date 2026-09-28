Oglas

Nestao iz hangara u noći

Poznatom sportašu ukraden helikopter, posljednji trag vodi u Hrvatsku

author
N1info
|
28. ruj. 2026. 14:32
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
wolfgang-hasselmann-ktV0VDoJxdQ-unsplash
Ilustracija: Wolfgang Hasselmann/Unsplash

Nepoznate osobe provalile su u hangar austrijskog bivšeg skijaša skakača Thomasa Morgensterna i ukrale njegov helikopter, kojem se posljednji trag gubi u hrvatskom zračnom prostoru.

Oglas

Prema policijskim informacijama, počinitelji su nakon provale odletjeli helikopterom. Posljednji kontakt sa zrakoplovom registracije OEXHK zabilježen je u 4:20 ujutro iznad Hrvatske, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Riječ je o lakom helikopteru Robinson koji može prevoziti do tri putnika. Kako navodi Heute, takvi su helikopteri prikladni za panoramske i razgledavajuće letove.

Morgensternov helikopter prepoznatljiv je po tamnoplavoj boji sa žutim detaljima, kao i velikom Breitlingovu logotipu.

Bivši skijaš skakač nakon završetka sportske karijere razvio je strast prema helikopterima te je sudjelovao i na natjecanjima. Na Svjetskom prvenstvu u helikopterskom letenju u Poljskoj 2015. godine osvojio je naslov juniorskog svjetskog prvaka.

Morgenstern danas vodi vlastitu helikoptersku tvrtku koja, među ostalim, pruža usluge turističkih, prijevoznih i transportnih letova.

Zasad nije poznato gdje se ukradeni helikopter nalazi ni tko stoji iza krađe.

Teme
helikopter hrvatska nestao helikopter thomas morgenstern

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ