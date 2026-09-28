Trump pitao Xija želi li Kina kupiti američko oružje

REUTERS/Evan Vucci/File Photo

Predsjednik Donald Trump opravdavao je pred kineskim predsjednikom Xi Jinpingom predstojeću američku prodaju oružja Tajvanu umanjujući njezino značenje i predstavljajući je tek kao jednu od brojnih prodaja koje Washington obavlja diljem svijeta – čak je upitao Xija bi li i Kina bila zainteresirana za kupnju američkog oružja, rekao je u nedjelju Trumpov veleposlanik u Kini.

Podijeli

Oglas

David Perdue rekao je da je Donald Trump svojem sve snažnijem geopolitičkom suparniku ponudio mogućnost kupnje oružja iz SAD-a. Riječ je o krajnje neuobičajenoj ponudi koja bi, kada bi bila ostvarena, iz temelja promijenila desetljeća američke politike prema Kini i Tajvanu te potencijalno omogućila mogućem protivniku pristup američkoj tehnologiji, prenosi AP.

Perdue, koji je gostovao kod Shannon Bream u emisiji Fox News Sunday nekoliko dana nakon što je Trump ugostio Xija tijekom njegova državnog posjeta Washingtonu, nije naveo kada je ponuda iznesena.

Bream je spomenula zabrinutost republikanskih i demokratskih zastupnika zbog odgođenih paketa pomoći i narudžbi oružja za Tajvan, samoupravnu demokraciju kojoj je ono potrebno za obranu od kineske prijetnje invazijom na otok. Upitala je uskraćuje li SAD oružje Tajvanu kako bi udovoljio kineskom predsjedniku, koji je prošlog tjedna posjetio Trumpa.

Perdue je odbacio takvu tvrdnju, rekavši da Trump „zauzima čvršći stav prema pitanju Tajvana od bilo koga koga sam dosad vidio“ te da mu je prodao velike količine oružja. Dodao je da Trump i Xi i dalje razgovaraju o budućim američkim prodajama oružja Tajvanu.

„Ali predsjednik Trump i dalje govori: 'Hej, prodajemo oružje drugim ljudima diljem svijeta'“, rekao je Perdue. „U jednom je trenutku čak pitao predsjednika Xija želi li ga i on kupiti.“

Američki zakoni obvezuju SAD da Tajvanu osigura sredstva potrebna za samoobranu. Iako Tajvan ne priznaje kao državu, SAD je njegov najvažniji neformalni podupiratelj i dobavljač oružja. Međutim, više američkih čelnika ostavilo je nejasnim bi li SAD upotrijebio vojnu silu kako bi obranio Tajvan u slučaju kineske invazije.

Kina je vršila pritisak na Washington da obustavi prodaju oružja Tajvanu, osobito tijekom prethodnog sastanka Trumpa i Xija održanog u svibnju u Pekingu. Nakon tog susreta Sjedinjene Američke Države zaustavile su prodaju rekordnog paketa oružja vrijednog 14 milijardi dolara, a Trump je prodaju oružja Tajvanu opisao kao „vrlo dobar pregovarački adut“ u odnosima s Kinom.