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Jedna županija uvodi bonus za zdravstvene radnike: Dobivat će 250 eura više mjesečno
Primorsko-goranska županija uvodi mjesečni dodatak za zdravstvene radnike u županijskom domu zdravlja, tzv. sestrinski bonus od 250 eura neto za medicinske sestre i srodna zanimanja, koji će se isplaćivati od listopada do kraja godine, a isplata se planira i za sljedeću godinu.
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Primorsko-goranski župan Ivica Lukanović pojasnio je na konferenciji za novinare da se bonus odnosi na magistre i prvostupnike sestrinstva, medicinske sestre i tehničare opće njege, primalje, dentalne asistente, zdravstveno-laboratorijske tehničare i prvostupnike medicinsko-laboratorijske dijagnostike, prvostupnike fizioterapije i fizioterapijske tehničare te prvostupnike radiološke tehnologije.
U domu zdravlja sada nedostaje 29 medicinskih sestara i tehničara, najviše u obiteljskoj medicini i patronaži, a procjenjuje se da će mjerom biti obuhvaćeno oko 350 radnika, odnosno više od polovice. Sredstva od oko 480.000 eura osigurana su u ovogodišnjem župaijskom proračunu.
Na neto davanja morat će se u družavni proračun uplatiti i više od 70 posto raznih izdataka na plaće, pa Lukanović sugerira resornom ministarstvu i Vladi da razmotre mogućnost korekcije plaća i koeficijenata za medicinske sestre, jer 1200 eura, koliko sada ima medicinska sestra u obiteljskoj ordinaciji, nije dovoljno.
Nastavljaju se ulaganja i u liječničke specijalizacije te u novi ciklus stipendiranja učenika, koji se školuju za medicinske sestre ili tehničare, najavio je župan.
Za specijalizacije je ove godine osigurano oko milijun eura, a najvipe za 11 specijalizacija u domu zdravlja. Raspisani su natječaji za devet specijalizacija, a za dvije specijalizacije očekuje se suglasnost Ministarstva zdravstva.
Dom zdravlja ima i pet specijalizacija u tijeku, Zavodu za hitnu medicinu osiguran je novac za tri specijalizacije, a opatijskoj Thalassotherapiji za sufinanciranje pet specijalizacija.
Županija uvodi novu kategoriju stipendija za učenike, koji se obrazuju za medicinske sestre ili tehničare, pa će u tekućoj školskoj godini biti dodijeljeno 50 stipendija, ukupne vrijednosti od 142.500 eura. Stipendije će iznositi od 200 eura u prvom do 400 eura u petom razredu srednje škole, a učenik tijekom pet godina školovanja može dobiti 14.250 eura.
Korisnik je obvezan je nakon školovanja, ako postoji potreba, prihvatiti zaposlenje u županijskoj ustanovi, a obveza rada traje tri godine. Ako nastavi školovanje u zdravstvu, obveza miruje do završetka obrazovanja, a u slučaju neopravdanog odbijanja zaposlenja ili neispunjavanja obveze rada predviđa se povrat primljenih stipendija.
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