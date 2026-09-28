Jedna županija uvodi bonus za zdravstvene radnike: Dobivat će 250 eura više mjesečno

Županija uvodi novu kategoriju stipendija za učenike, koji se obrazuju za medicinske sestre ili tehničare, pa će u tekućoj školskoj godini biti dodijeljeno 50 stipendija, ukupne vrijednosti od 142.500 eura. Stipendije će iznositi od 200 eura u prvom do 400 eura u petom razredu srednje škole, a učenik tijekom pet godina školovanja može dobiti 14.250 eura.