PROTIV MJERE VLADE
DP-ovac pozvao Šušnjara da odustane od sidrenih cijena: "Opterećuju poduzetnike“
Sidrene cijene opterećuju poduzetnike i potiču pogrešnu sliku o uzrocima njihovog rasta, upozorio je u ponedjeljak predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo i zastupnik Domovinskog pokreta (DP) Ivica Mesić te pozvao Vladu i kolegu DP-ovca ministra gospodarstva Antu Šušnjara da preispitaju ovu mjeru i odustanu od nje.
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Hrvatska se, kako se navodi u Mesićevom priopćenju, opredijelila za tržišno gospodarstvo, zbog čega pogrešnim smatra nepotrebno administrativno zadiranje u slobodno formiranje cijena, a uvođenje takozvanih „sidrenih cijena“ ocjenjuje upravo takvim primjerom.
Umjesto da potrošačima objasni stvarne razloge promjene cijena, ova mjera stvara dojam da je svako povećanje cijene posljedica odluke trgovca, obrtnika ili pružatelja usluge, smatra Mesić koji je i predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo.
Napominje također kako sama činjenica da je neka cijena proizvoda ili usluge podignuta ne govori je li razlog rast plaća, poreza, cijene goriva, drugih inputa ili legitimna poslovna odluka poduzetnika.
Takav pristup, smatra, nepotrebno suprotstavlja potrošače i gospodarske subjekte koji izravno posluju s građanima te poduzetnike izlaže javnom pritisku zbog promjena cijena na koje vrlo često utječu čimbenici izvan njihove kontrole.
Monetarna i fiskalna politika, kao i međunarodni poremećaji poput ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, također utječu na inflatorne pritiske, kazao je Mesić naglašavajući kako se zbog toga rasprava o rastu cijena ne može svesti samo na ponašanje poduzetnika u maloprodaji.
Svaka nova administrativna obveza stvara dodatni trošak poslovanja, a taj se trošak na kraju prelijeva na krajnje kupce, zbog čega mjere koje bi trebale suzbijati inflaciju mogu postići upravo suprotan učinak, naveo je.
Pozvao je stoga Vladu, a i ministra gospodarstva Antu Šušnjara s kojim je u predsjedništvu Domovinskog pokreta, da preispitaju ovu mjeru i odustanu od rješenja koja dodatno opterećuju poduzetnike, stvaraju nepotrebne podjele između potrošača i gospodarstva te povećavaju troškove poslovanja.
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