iznimka
FOTO / Usamljeni tramvaj na zagrebačkim cestama: Novi vozač preuzeo smjenu u "sedamnaestici"
Iako je velika većina radnika ZET-a od jutros u štrajku, tramvajska linija 17 ostaje iznimka. Nakon što je Kristina Jozinović rano jutros izašla iz spremišta, njenu je smjenu preuzeo kolega.
Oglas
Osim Jozinović, na zagrebačkim tračnicama danas je prometovao i tramvaj linije 11, no nakon završetka smjene Božidara Šimage, nitko ga nije zamijenio, pa je tramvaj vraćen u spremište.
Vozačica Kristina: "Iskreno sam šokirana. Meni je ovo poražavajuće..."
Kristina Jozinović jutros je jedina, za volanom tramvaja, izašla na gradske tračnice, dok su svi drugi bili u štrajku. U međuvremenu joj se priključio vozač jedanaestice.
"Od početka nisam bila za ovaj prosvjed ni za ovakvu vrstu prosvjeda. Odlučila sam raditi jer sam zaposlena za ovaj grad i za ove ljude. Moja dužnost i odgovornost bila je danas raditi", rekla je novinarima na okretištu Prečko.
Jozinović ne skriva razočaranje odlukom svojih kolega da gotovo u potpunosti zaustave tramvajski promet. "Iskreno sam šokirana. Meni je ovo poražavajuće, da barem dio kolega nije izašao pa da smo pokrili Zagreb makar blagdanskim voznim redom. Ili da se barem štrajk održao u subotu ili nedjelju", rekla je.
Šimaga: "Nisam ljude mogao ostaviti na cjedilu"
Vozač linije broj 11 Božidar Šimaga dao je izjavu za medije, naglašavajući da nije mogao građane ostaviti na cjedilu.
"Uredno sam došao na posao izvršiti svoju dužnost i uredno vozim. Nemam nikakvih neugodnosti. Naprotiv, ljudi su zahvalni. U tramvaj mi je jutros ušla braniteljica Domovinskog rata koja je išla na gastroskopiju i koja je bila silno zahvalna što vozim. Ona je bila samo jedna od brojnih zadovoljnih putnika.
Osjećam veliku odgovornost prema građanima Zagreba i prema posjetiteljima da radim svoj posao i da ih prevezem od točke A do točke B. Smatram da nije u redu da se građane ostavilo bez ikakvog javnog prijevoza. Ja ih jednostavno nisam mogao ostaviti na cjedilu", rekao je.
Tijek događaja iz minute u minutu pratite ovdje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas