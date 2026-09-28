Ivan Ivković o nastupu Vatrenih i novom Maksimiru: "Znaš koliko bih ja pitao arhitekte? Nula!"

"Dalićeva Hrvatska bi obično sporo ulazila u utakmicu pa se palila tek oko 50. ili 60. minute i vraćala iz zaostataka. Kod Bilića smo vidjeli pokušaj proaktivnije igre i znatno viši tempo. Od 20. do 50. minute, pa i nakon postignutog pogotka, Čehe se potpuno sabilo na njihovu polovicu i to je izgledalo jako dobro - išlo se agresivno, tražio se povratak posjeda kroz visoki pritisak," analizirao je Ivković, no upozorio je i na neshvatljive padove: "Od 50. do 70. minute dogodilo se nešto potpuno neobjašnjivo, kao da je netko prerezao nit i Hrvatska je nestala s terena. Iako se na kraju utakmica dobro zaključila, vidljivo je da velike oscilacije, koje su postojale i kod Dalića, još uvijek nisu nestale."