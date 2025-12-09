Predsjednik Fife prijavljen Etičkom odboru zbog nagrade koju je dodijelio Trumpu

Neprofitna skupina FairSquare, koja je podnijela pritužbu u pismu od osam stranica, kaže da je posvećena odgovornosti u sportu u vezi s migracijom radne snage i političkom represijom. Želi da neovisni odbor FIFA-e u potpunosti preispita postupke koji su se dogodili tijekom izvlačenja skupina za Svjetsko prvenstvo u petak u Washingtonu.